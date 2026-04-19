Brand celebru românesc revine

Autovehicule DAC își propune să reintroducă pe piață o marcă românească de vehicule grele, adaptată noilor tendințe din industrie, cu accent pe electrificare, costuri reduse și producție locală. Compania pregătește lansarea primelor modele începând cu 2026 și țintește atât piața internă, cât și extinderea europeană.

Ideea proiectului a apărut în contextul accelerării tranziției globale către vehicule electrice, observată în piețe avansate precum Norvegia sau China. Potrivit lui Sergiu Bolocan, directorul general al companiei, electrificarea este inevitabilă, în special în mediile închise sau urbane, unde utilizarea este predictibilă.

