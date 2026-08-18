Brașov Jazz & Blues Festival 2026 s-a încheiat. Ediția aniversară va avea loc între 13 și 15 august 2027

Ediția a XIV-a a Brașov Jazz & Blues Festival s-a încheiat duminică, 16 august, în ritmurile energice aduse pe scena din Piața Sfântul Ioan de Alfredo Rodríguez Trio și în aplauzele prelungite ale publicului.

Brașov Jazz & Blues Festival 2026 a însemnat trei seri de concerte cu importanți artiști internaționali și români, sesiuni de improvizație, dar și evenimente pentru publicul de toate vârstele, desfășurate în mai multe spații din oraș și împrejurimi.

„Pe durata festivalului, timpul și-a pierdut frontierele trasate convențional, pentru că, având Jazz-ul și Blues-ul ca spirite călăuzitoare, vechiul își regăsește un nou suflu, iar noul poate fi descoperit de cei vechi, într-un mix original de sonorități trendy și old school, de standarde și experimente în egală măsură, filtrate creativ de personalități artistice remarcabile de pe ambele țărmuri ale Atlanticului.

Blues-ul contemporan al unei legende vii precum Janiva Magness, Soul-Jazz-ul tinerei berlineze Charlotte Colace alături de Gospel-ul veteranei Sharrie Williams, ritmurile afro-cubaneze ale lui Alfredo Rodríguez, Electro-Jazz-ul marca A-C Leonte sau Blues-ul cu accente Rock cântat de Walter Trout se constituie în tot atâtea argumente că Brașov Jazz & Blues Festival reprezintă o poartă spre revalorizarea trecutului și descoperirea viitorului deopotrivă, printr-o experiență memorabilă care, cel puțin muzical, are capacitatea să încânte, să provoace și să fascineze”, declară Ioan Big, directorul artistic al festivalului.

Piața Sfântul Ioan – scena principală a festivalului

Pe scena principală din Piața Sfântul Ioan a urcat, pe 14 august, Ana-Cristina Leonte, care a oferit un concert inedit de jazz. Artista a lansat la Brașov „NOW to NOW”, primul album de spoken word jazz din România, un proiect care îmbină jazzul contemporan cu muzica electronică și poezia vorbită.

sursa foto: Zile si Nopti

În a doua parte a serii a urcat pe scenă, în premieră în România, Janiva Magness, una dintre cele mai valoroase și influente artiste ale blues-ului contemporan, cu multiple premii ale industriei și numeroase nominalizări, inclusiv la Grammy.

Seara următoare, pe 15 august, a adus pe scena brașoveană două nume importante ale muzicii de peste Ocean: Sharrie Williams – „The Princess of Gospel Rockin’ Blues” –, care, în al șaselea an la Brașov, a oferit un concert cu influențe de blues, gospel și soul, și Walter Trout, un artist cu o carieră de cinci decenii, numeroase colaborări cu nume importante ale scenei muzicale internaționale și un stil care a energizat publicul prin combinația de blues tradițional și rock.

În ultima seară de festival, pe 16 august, deschiderea i-a aparținut lui Charlotte Colace, artistă care și-a adus moștenirea franco-cubaneză într-un concert cu un sound nostalgic, dar modern. Finalul festivalului i-a aparținut lui Alfredo Rodríguez Trio, care a încântat publicul cu piese cunoscute reinterpretate în ritmuri latino.

Jazz & blues în grădină la Juno

Ca în edițiile anterioare, festivalul a dus jazz-ul și blues-ul la Juno Wine Garden, unde recitalurile au fost susținute de artiști ai scenei românești precum Dalma, Berti Barbera & Nicu Patoi și Corina Sîrghi & Toma Dimitriu Group.

„O frumoasă celebrare a jazzului, cu muzică, emoție și momente de neuitat. Bucuroși să facem parte din Brașov Jazz & Blues Festival și să trăim împreună magia fiecărei seri”, au transmis reprezentanții Juno Wine Garden.

Evenimente cu acces liber la Coresi

La Coresi Shopping Resort, spiritul jazz & blues s-a simțit în activitățile pentru întreaga familie, iar unul dintre momentele tradiționale ale festivalului a fost „Bate toba”, de sâmbătă, 15 august, când zeci de toboșari au cântat la unison pe ritmuri cunoscute.

Dansurile de societate și concertele susținute de tinerii muzicieni de la școala de muzică SoundBox au completat programul pregătit pentru publicul de la Coresi.

Jam session până spre dimineață

În fiecare seară, după concertele din Piața Sfântul Ioan, la O’Peter’s Irish Pub, muzica s-a auzit din nou live, în îndrăgitele sesiuni de improvizație cu artiști internaționali, alături de trupa rezidentă a festivalului, Lars Kutschke Band.

Discuții matinale

O noutate a ediției din 2026 a fost conceptul „Discuții matinale” de la WaldKafe, un alt spațiu brașovean care a intrat în circuitul Brașov Jazz & Blues Festival. La o cafea de dimineață, cei prezenți au putut lua parte la conversațiile jurnalistului Horia Ghibuțiu cu artiștii brașoveni Anca Otescu și Vlad Isac, Dalma și Watzzy.

Tradiționalul concert de gospel

Tot conform tradiției, festivalul a ajuns și la Biserica Fortificată din Bod, unde, duminică, 16 august, Sharrie Williams a oferit un alt concert-eveniment pentru public. În acest an, Sharrie Williams a cântat alături de Sepsi Gospel Band și Lars Kutschke Band.

Ediția de anul viitor

Brașov Jazz & Blues Festival intră deja în pregătirea ediției de anul viitor, una aniversară.

Cea de-a XV-a ediție va avea loc între 13 și 15 august 2027, iar primele abonamente sunt deja disponibile în regim Early Bird, pe biletebrasov.ro.

Programul artistic pentru ediția 2027 urmează să fie anunțat ulterior.

„Pentru noi, organizatorii festivalului, a fost important să reușim să facem să se întâmple această ediție, în ciuda dificultăților financiare, în special a lipsei concursurilor de proiecte culturale organizate de Primăria Brașov și Consiliul Județean. Faptul că festivalul a devenit sustenabil și nu mai depinde de aceste finanțări este cel mai important aspect pentru organizația noastră. Din acest motiv, trebuie să mulțumim publicului plătitor de bilete și sponsorilor, fără de care Brașov Jazz & Blues Festival nu ar putea avea loc”, declară Mihaela Oană, Asociația Culturală Fanzin.

Brașov Jazz & Blues Festival, ediția a XIV-a, a avut loc în perioada 14–16 august, în Piața Sfântul Ioan, Juno Wine Garden, Coresi Shopping Resort, WaldKafe, O’Peter’s Irish Pub și Biserica Fortificată din Bod.

Sponsor principal: BRD Groupe Société Générale

Eveniment finanțat de UCIMR – Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România

Partener: Centrul Cultural German din Brașov

Sponsori: AQUA Carpatica, Regina Maria – rețeaua privată de sănătate, Coresi, Direct Aeroport, Elecon, Romarg, Comprest

Partener culinar: Sergiana Grup

Berea oficială a festivalului: Bere Czell

Vinul oficial al festivalului: Domeniile Sâmburești

Partener de mobilitate: Ford Brașov – Autonovex

Parteneri: Primăria Municipiului Brașov, Filarmonica Brașov, Crucea Roșie Brașov, Decât o Dubă, Asociația de Treabă, Party Sound, Pepiniera Brazi Argintii, Tehno Plus, Facem frumos Events, Cartofisserie, Biserica Fortificată din Bod, Juno Wine Garden, O’Peter’s Irish Pub, WaldKafe, Czell Brauhaus

Parteneri media: Rock FM, Zile si Nopți, Sunete, Hotnews, fwdBV, BizBrasov, Mytex

Fotografii: Florin Ghioca

Brașov Jazz & Blues Festival este un eveniment organizat de Asociația Culturală Fanzin – fanzin.ro.

Parteneriat media