BRAT își prezintă poziția față de textul curent al Digital Omnibus VII și atrage atenția asupra importanței acestuia pentru sustenabilitatea și libertatea presei

Biroul Român de Audit Transmedia (BRAT) își exprimă poziția față de textul actual al Digital Omnibus VII, propus de Președinția Cipriotă a Consiliului Uniunii Europene în data de 21 mai 2026, si susține propunerea Președinției Uniunii Europene de excludere din acest proiect de lege a prevederii privind gestionarea automată (machine-readable), prin intermediul solutiilor controlate de marile companii de tehnologie, a consimțământului utilizatorilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Susținem cu tărie eliminarea reglementării incluse în forma actuala a Digital Omnibus VII care prevede preluarea controlului asupra modului de gestionare a permisiunilor utilizatorilor de către browsere şi sisteme de operare și gestionarea automată a acestora. Considerăm ca simpla excepție în aplicarea acestei prevederi pentru mass-media nu ar acoperi adecvat ecosistemul care susține existența presei online, punând în pericol baza financiară a presei din UE.

Consiliul European a respins deja o propunere similară în timpul negocierilor privind Regulamentul ePrivacy, având în vedere faptul ca predarea controlului asupra permisiunilor utilizatorilor către browsere și sisteme de operare ar submina relația directă a editorilor cu cititorii lor, și, implicit, modelul financiar care susține jurnalismul independent. Orice reglementare ulterioară privind consimțământul și cookie-urile trebuie să se bazeze pe o analiză completă a impactului și pe un cadru echilibrat care să pună în balanță protecția vieții private cu libertatea presei, libertatea de exprimare, interesul public și competitivitatea digitală a Europei.

În plus, ca asociație ce reprezintă peste 150 de membri ai industriei de media si publicitate, BRAT atrage atenția ca protejarea mecanismelor de măsurare a audienței și a dreptului editorilor de presă de a decide asupra utilizării datelor proprii este esențială pentru sustenabilitatea publicațiilor, a afacerilor de presă în general. Reglementarile propuse, în forma actuală a Digital Omnibus VII, sporesc riscul editorilor de pierdere al controlului asupra modului în care propriile date de audiență sunt utilizate de terți, mai ales când măsurarea se bazează pe sisteme private de măsurare a audienței oferite prin termeni standard de către companii mari (Big Tech). Aceste prevederi permit ca datele colectate pe site-urile publicațiilor să fie reutilizate de terți în condiții necontrolate, lipsite de transparența, ceea ce ar reduce capacitatea editorilor de a monetiza conținutul de calitate.

Orice reglementare care slăbește economia presei independente sau erodează legătura directă editor-cititor riscă afectarea pluralismului informațional și a funcțiilor democratice ale mass-mediei.

În lumina rolului esențial al jurnalismului independent pentru democrație, editorii de publicatii nu ar trebui să fie supuși unor obligații care subminează baza economică a presei. Astfel, in opinia BRAT, furnizorii de servicii media nu ar trebui să fie supuși unor obligatii suplimentare fata de cerința ca orice consimțământ obținut să fie liber exprimat în sensul GDPR. Obligațiile referitoare la refuzul cererilor de consimțământ, prevăzute în ultimul paragraf al art. 5(3) din Directiva ePrivacy și prezente in forma actuala a Digital Omnibus VII, constituie o obligatie suplimentară care nu este adaptata modelului economic al editorilor, punând în pericol sustenabilitatea economică a acestora. Susținem, în vederea diminuării dependenței financiare a editorilor de marile platforme de publicitate, menținerea excepției de consimțământ pentru afisarea și măsurarea performanței publicității care este afișată fără utilizarea unor mecanisme complexe de profilare (bazate exclusiv pe conținutul imediat afișat), o măsură care sprijină migrarea către soluții ce protejează viața privată și sustenabilitatea serviciilor online finanțate din publicitate.

Transferul controlului asupra datelor de audiență și al mecanismelor de consimțământ către companii Big Tech pune în pericol capacitatea editorilor de a monetiza conținutul și de a investi în jurnalism. BRAT considera ca editorii trebuie să păstreze controlul operațional și decizional asupra datelor publicului lor pentru a-și susține sustenabilitatea financiară și independența economică, propunerile de amendare a textului curent al Digital Omnibus fiind formulate în sensul urmăririi acestui obiectiv.

BRAT solicită reprezentanților statului roman, a factorilor de decizie la nivel național și european, să adopte o abordare precaută, bazată pe o evaluare de impact solidă, care să protejeze ecosistemul presei și să garanteze că reglementările privind consimțământul, cookie-urile și măsurarea audienței nu vor eroda relația editorilor cu publicul și sustenabilitatea financiară a jurnalismului independent. În mod concret, sustinem eliminarea prevederii privind gestionarea automată și machine-readable a consimțământului din Digital Omnibus și păstrarea unor excepții și clarificări care protejează activitățile legitime ale editorilor.

Despre BRAT

Asociația Biroul Român de Audit Transmedia este organizația din industria media și publicitate care are ca obiectiv stabilirea de metode și standarde comune privind modalitatea de măsurare a indicatorilor de performanță ai produselor media.

BRAT sprijină industria de media și publicitate prin studii strategice și tactice utilizate în elaborarea strategiilor de media și comunicare, precum și în procesul de achiziție de media. BRAT măsoară transparent și obiectiv audiența mediului online (SATI), a presei scrise (SNA și Auditul Tirajelor), precum și panotajul (SAO). De asemenea, BRAT realizează studiul de consum și strategie media (FOCUS) și monitorizează investițiile în publicitate în 5 medii (MIP): online, presă scrisă, panotaj static si digital, radio și influencer marketing.

Comunicat BRAT