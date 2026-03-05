BREAKING Încă o țară a fost atacată cu drone și rachete din Iran / Incendiu la un aeroport internațional – VIDEO

Rachete și drone care zburau din direcția Iranului au căzut joi pe teritoriul aeroportului din exclava azeră Nakhchivan, a declarat pentru Reuters o sursă apropiată guvernului azer. Ulterior ministerul de externe al Azerbaijanului a spus că o dronă a lovit un terminal, iar alta a căzut lângă o școală și a cerut Iranului să explice „urgent” ce s-a întâmplat.

Aeroportul internațional Nakhchivan este situat la aproximativ 10 kilometri de granița cu Iranul.

Ca urmare a incidentului a izbucnit un incendiu, a declarat sursa Reuters. Nu este clar la acest moment câte rachete și drone au căzut în zonă.

Imaginile video distribuite de sursa agenției internaționale de presă au arătat fum negru ridicându-se în apropierea terminalului Aeroportului Internațional Nakhchivan, situat la aproximativ 10 km de granița cu Iranul.

Un clip video neverificat postat pe rețelele de socializare arată ceea ce pare o dronă lovind în zonă.

BREAKING:



Iranian drone strikes Nakhchivan, Azerbaijan, for the first time.



Reuters reports Iranian missiles and drones launched from Iran fell near Nakhchivan Airport. pic.twitter.com/PGtinTF4Yc — Current Report (@Currentreport1) March 5, 2026

Alt clip arată intervenția unei mașini de pompieri la clădirea aeroportului și în depărtare un nor de fum negru:

BREAKING: Iranian drone hits Nakhchivan, Azerbaijan. pic.twitter.com/waWvQPYoF4 — Clash Report (@clashreport) March 5, 2026

Azerbaidjanul cere „explicații clare”

Comunicatul ministerului de externe azer:

„În jurul prânzului, pe 5 martie, au fost lansate atacuri cu drone împotriva Republicii Autonome Nakhchivan din Republica Azerbaidjan, de pe teritoriul Republicii Islamice Iran.

O dronă a lovit clădirea terminalului aeroportului din Republica Autonomă Nakhchivan, iar o altă dronă a căzut în apropierea unei clădiri școlare din satul Shakarabad.

Condamnăm cu fermitate aceste atacuri cu drone lansate de pe teritoriul Republicii Islamice Iran, care au provocat pagube clădirii aeroportului și rănirea a doi civili.

Acest atac împotriva teritoriului Republicii Azerbaidjan constituie o încălcare a normelor și principiilor dreptului internațional și contribuie la creșterea tensiunilor în regiune.

Solicităm Republicii Islamice Iran să furnizeze, în cel mai scurt timp posibil, o explicație clară cu privire la acest caz, să efectueze o anchetă adecvată și să ia măsurile urgente necesare pentru a se asigura că astfel de atacuri nu se vor repeta în viitor.

Partea azeră își rezervă dreptul de a lua măsuri de răspuns adecvate.

Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Islamice Iran în Republica Azerbaidjan, Mojtaba Demirchilou, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, unde va fi transmis un protest ferm părții iraniene și va fi prezentată o notă de protest corespunzătoare.”