BREAKING: Realitatea Plus va avea emisia suspendată trei ore, a decis CNA. Sancțiunea va fi pusă în aplicare într-una dintre zilele viitoare
CNA a decis sancţionarea televiziunii deținute de familia Păcuraru cu una dintre cele mai dure amenzi ale sale: suspendarea emisiei pentru trei ore, scrie PaginadeMedia.
Realitatea Plus va avea emisia suspendată trei ore joi, pe 19 februarie, în intervalul 18.00-21.00. În acest interval, postul nu va putea difuza emisia obișnuită, ci textul sancțiunii.
Decizia CNA apare în urma a numeroase încălcări ale legislației audiovizuale care au avut loc în luna noiembrie 2025, timp de 10 zile, în perioada 1 – 21 noiembrie, înainte de începerea oficială a campaniei electorale pentru Primăria Capitalei, scrie PaginadeMedia. 10 emisiuni au fost cu probleme în acest interval
„Ceea ce se întmplă nu este jurnalism”, a declarat în timpul ședinței Mircea Toma, membru CNA. El a fost și cel care a propus sancţionarea televiziunii pentru lipsa de imparţialitate din emisiunile postului.
Decizia a fost votată de majoritatea membrilor, cu excepţia a doi membri, Georgică Severin şi Lucian Dindirică, propuși în Consiliu de PSD.
Cum au arătat audiențele Realitatea Plus în noiembrie
Potrivit PaginadeMedia, Realitatea Plus a fost în luna noiembrie a anului trecut a doua cea mai vizionată televiziune de știri, după România TV, un alt post sancționat des de CNA.
La capitolul ştiri, România TV a fost lider la nivel naţional şi în mediul urban, cu cifre în creştere. Pe publicul tânăr, postul a fost depăşit de Realitatea Plus. Audiența Realitatea Plus a fost în noiembrie pe un trend descendent, înregistrând a doua cea mai mare scădere de audienţă, după Pro TV.
Audiența posturilor de ştiri la nivel NAŢIONAL în luna noiembrie:
- România TV: 324.000 (+17.500)
- Realitatea Plus: 190.000 (-23.000)
- Antena 3 CNN: 177.000 (-7.600)
- Digi 24: 75.000 (-5.500)
- B1 TV: 46.000 (-4.000)
- TVR Info: 13.100 (-1.400)
- Euronews România: 4.600 (-400)
- Prima News: 2.500 (-60)
- Aleph News: 1.800 (+410)
Audiența posturilor de ştiri la ORAŞE în noiembrie
- România TV: 189.000 (+15.400)
- Realitatea Plus: 118.000 (-17.650)
- Antena 3 CNN: 117.000 (+1.380)
- Digi 24: 50.000 (-4.340)
- B1 TV: 28.700 (-620)
- TVR Info: 8.500 (-500)
- Euronews România: 2.700 (-590)
- Prima News: 1.500 (-320)
- Aleph News: 1.030 (+30)
Audiența posturilor de ştiri pe publicul COMERCIAL URBAN 21-54 ANI în noiembrie
- Realitatea Plus: 29.800 (-570)
- România TV: 27.900 (+1.060)
- Antena 3 CNN: 22.500 (-3.010)
- Digi 24: 18.000 (-3.130)
- B1 TV: 8.300 (-630)
- Euronews România: 1.330 (-100)
- TVR Info: 1.260 (-770)
- Prima News: 400 (-150)
- Aleph News: 380 (-10)
