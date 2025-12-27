Brendan Fraser a explicat de ce a închiriat un arici după ce a câștigat Premiul Oscar

Brendan Fraser „a dat cel mai dezarmant răspuns pe care l-ar putea da un om în toată firea despre motivul pentru care ar vrea să închirieze un arici”, scrie IndieWire.

Subiectul a apărut în timpul unui interviu pe care Fraser l-a acordat site-ului IndieWire pentru a discuta despre Familie de închiriat, noul său film ce urmează să apară în cinematografe la începutul anului viitor. Fraser, care a fost premiat în 2023 cu primul său Premiu Oscar din carieră grație interpretării din drama The Whale, va interpreta în noul său film un rol inedit și afirmă că recunoașterea din partea Academiei Americane a Artelor și Științelor Filmului i-a permis mai multă „lățime de bandă” în alegerea lungmetrajelor în care își dorește să joace.

El va fi Phillip Vandarploeug, un actor american ce trăiește la Tokyo și se străduiește să își găsească un scop în viață până când nimerește într-un job neobișnuit: ajunge să lucreze pentru o agenție japoneză de „familii de închiriat”, ținând locul contracost membrilor unei familii sau făcând pe prietenul pentru străini. „El redescoperă sensul, apartenența și frumusețea conexiunii umane”, notează descrierea publicată de IMDb pentru film.

„Ce este o familie de închiriat? După ce sapi puțin, și cu siguranță că lectura scenariului ajută, afli că este o afacere care există încă din anii 1980. Cred că sunt vreo 300 și ceva dintre ele care funcționează acum în Tokyo, probabil mai multe de la lansarea filmului”, a explicat Fraser în contextul în care filmul a avut premiera internațională în data de 21 noiembrie, dar va fi lansat în cinematografele din România abia pe 23 ianuarie 2026.

Cum a ajuns o discuție serioasă la închirierea unui arici

Întrebat dacă crede că accentuarea din ultimii ani a fenomenului Hikikomori, retragerea totală din societate a unor tineri, cu precădere bărbați, crește cererea pentru „rude” de închiriat, care să fie duse de familii la evenimente sociale, Fraser a răspuns:

„Corect. Și acesta este tot un aspect al societății japoneze. Există foarte, foarte multe lucruri pe care le poți închiria în Japonia, dar pentru toate există limite și reguli. Poți să închiriezi un arici dacă vrei. Știu asta, pentru că am făcut-o…”.

Întrebat imediat de ce a închiriat un arici, Fraser a răspuns simplu: „Pentru că nu mai făcusem asta până atunci”.

„Am vrut să stau cu un arici și să-l privesc cum mănâncă un vierme de făină”, a adăugat îndrăgitul actor.

Brendan Fraser spune că închirierea ariciului e cumva simbolică pentru noul său film

Jurnalistul de la IndieWire care l-a intervievat l-a întrebat apoi dacă nu i-a fost teamă că se va atașa emoțional de arici în condițiile în care va trebui să îl returneze companiei de la care l-a închiriat.

„Exact. Știu. Și aici apare dilema morală și etică în care trăiește acest film. Ce se întâmplă când fantezia și surogatul se ciocnesc cu realitatea? Acea zonă gri, poate uneori problematică, de mijloc. Acolo strălucește Hikari. Acolo abordează subiectul într-un mod care nu este sentimental și care le permite oamenilor să privească cu ochii limpezi ce se întâmplă cu adevărat”, a răspuns Brendan Fraser.

Hikari, pe numele său real Mitsuyo Miyazaki, este o regizoare și fostă actriță japoneză, cunoscută în special pentru că a scris, regizat și produs filmul de dramă 37 Seconds din 2019 și pentru că a regizat trei episoade din serialul Netflix Beef în 2023.

Ea este regizoarea filmului Familie de închiriat și a lucrat și la scenariul lungmetrajului ce va apărea în sălile de cinema pe 23 ianuarie.