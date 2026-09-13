Breșă majoră de securitate la Revolut. Compania, păcălită să dezvăluie datele unor clienți, inclusiv selfie-uri de verificare și extrase de cont

Revolut a confirmat că informații sensibile ale clienților au fost divulgate către o terță parte neautorizată, după ce a primit solicitări frauduloase trimise de pe un domeniu de e-mail al unei agenții guvernamentale legitime, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al companiei britanice fintech.

Revolut are peste 4,5 milioane de clienți în România, care este una dintre cele mai mari piețe pentru companie. Reprezentanții Revolut nu au dezvăluit ce țară a fost afectată de breșă.

„Imediat ce am detectat incidentul, am blocat adresa și am alertat agenția guvernamentală relevantă, precum și autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de protecție a datelor și autoritățile de reglementare financiară”, a spus purtătorul de cuvânt.

„Revolut a identificat recent o înșelătorie sofisticată de uzurpare a identității, în cadrul căreia o terță parte neautorizată a utilizat o adresă de e-mail legitimă aparținând unei agenții guvernamentale pentru a trimite solicitări frauduloase de informații”, a declarat purtătorul de cuvânt.

„Sistemele Revolut și fondurile clienților nu au fost afectate”, a afirmat purtătorul de cuvânt, fără a spune câte persoane au fost afectate de această breșă de securitate.

Au fost divulgate date personale și documente personale

Datele expuse includeau informații de identitate și de contact ale clienților, inclusiv data nașterii, adresele poștale și de e-mail, precum și numerele de telefon, alături de copii ale documentelor de identitate, inclusiv pașapoarte și permise de conducere, potrivit unei notificări trimise prin e-mail clienților afectați și consultată de TechCrunch.

Datele ar fi putut include, de asemenea, selfie-uri de verificare, extrase de cont și istoricul tranzacțiilor, a precizat compania în notificarea sa.

Revolut a spus pentru TechCrunch că un număr „limitat” de clienți a fost afectat și a precizat că compania i-a contactat direct pe acești clienți.

Compania nu a răspuns la întrebarea dacă incidentul s-a limitat la o anume țară și a refuzat să dezvăluie numele agenției guvernamentale implicate.

Revolut are în plan o potențială listare la bursă și vizează o evaluare de până la 200 de miliarde de dolari. Este una dintre cele mai de succes companii europene din domeniul fintech, fără ucursale bancare fizice.

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