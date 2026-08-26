Breșă majoră: Hackerii chinezi au reușit să pătrundă în sistemele mai multor instituții fundamentale din SUA

Statele Unite au anunțat miercuri că au dejucat o operațiune de hacking chineză responsabilă de pătrunderea în sistemele Departamentului de Justiție al SUA, NASA, Rezervei Federale (Fed), Senatului american și ale altor agenții guvernamentale de importanță, scrie Reuters.

Într-un comunicat, Departamentul de Justiție a precizat că a confiscat domeniile utilizate de două platforme de hacking, denumite „QScan” și „QTRouter”, despre care a afirmat că au fost folosite în cadrul acestei campanii.

O declarație scrisă, dată sub jurământ, a identificat Departamentul Energiei al SUA, Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale, Institutele Naționale de Sănătate, precum și patru companii, nenumite, din Statele Unite și Coreea de Sud printre victimele hackerilor.

Ambasada Chinei la Washington nu a răspuns imediat la un mesaj prin care i s-a solicitat un punct de vedere. Beijingul neagă în mod sistematic orice responsabilitate pentru activitățile de hacking.

Departamentul de Justiție a precizat că platformele erau administrate de o firmă cu sediul în China, Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company, printre clienții căreia se numărau, potrivit ministerului american, agenția civilă de informații a Chinei, Ministerul Securității de Stat și armata chineză – Armata Populară de Eliberare.

Reuters menționează că nu a putut identifica imediat datele de contact ale companiei Nanjing Xinjiuwei.

Declarația sub jurământ precizează că infrastructura informatică a grupului a fost utilizată pentru a compromite infrastructura critică și alte rețele sensibile din SUA și din întreaga lume cel puțin din 2018 încoace.

Experții care urmăresc activitatea cibernetică chineză afirmă că antreprenorii privați efectuează în mod obișnuit intruziuni de mare amploare în numele diverselor agenții guvernamentale chineze.

„În ultimul deceniu, numărul companiilor care oferă servicii ofensive de nișă a crescut exponențial”, a declarat Dakota Cary, analist la compania de securitate cibernetică SentinelOne, specializat în chestiuni legate de China.

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