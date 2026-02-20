Moment surpriză la balul „Bridgerton”, unde au venit starurile serialului. O cerere în căsătorie a avut loc în aplauzele invitaților

Netflix a organizat la București un bal mascat inspirat din universul celebrului serial „Bridgerton”, cu o săptămână înainte de lansarea noilor episoade din sezonul 4.

Peste 850 de invitaţi le-au primit în decorul somptuos de la Palatul Parlamentului pe vedetele din sezonul 4 al serialului: Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Hannah Dodd (Francesca Bridgerton) şi Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), scrie News.ro.

Fanii şi celebrităţile au purtat ţinute spectaculoase, inspirate de epoca Regenţei, şi au transformat sala de bal în universul viu al îndrăgitului serial Netflix.

Printre măştile de la bal, au fost recunoscute şi câteva feţe familiare, inclusiv personalităţi din cinematografia românească precum Daniel Nuţă, Victoria Răileanu şi Alexandru Ion, dar şi muzicieni populari precum Sore, Speak, Ştefania, Feli Donose, Mira, Cornel Ilie, Elena Gheorghe, Nicole Cherry şi Lidia Buble. Campionii David Popovici şi Leonard Doroftei au fost, de asemenea, prezenţi.

Invitaţii au fost transportaţi în lumea inspirată de universul „Bridgerton”, dansând sub candelabre sclipitoare, bucurându-se de decorul imersiv şi sărbătorind lansarea sezonului al patrulea.

La Balul Mascat Bridgerton, un fan a fost invitat în mod neaşteptat pe scenă pentru a-şi cere iubita în căsătorie. Momentul a fost imortalizat de fanii serialului prezenți în sală.

Noile episoade Brigerton vor fi lansate în curând

Balul mascat „Bridgerton” a fost o sărbătoare dedicată celui de-al patrulea sezon al serialului, care are premiera pe Netflix în două părţi: episoadele 1–4 sunt deja disponibile, iar episoadele 5-8 vor fi lansate pe 26 februarie.

Produs de Shondaland şi Jess Brownell, serialul „Bridgerton” revine cu un al patrulea sezon. Boemul Benedict Bridgerton (Luke Thompson), cel de-al doilea fiu, refuză să se aşeze la casa lui, în ciuda rugăminţilor mamei sale, Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell).

Dar, la balul mascat organizat de Violet, Benedict este vrăjit de o misterioasă domniţă în argintiu, care poartă mască. Cu ajutorul reticent al surorii sale Eloise (Claudia Jessie), Benedict iese în societate pentru a descoperi identitatea tinerei.

În realitate, însă, cea care l-a captivat nu face parte din înalta societate, ea este o servitoare descurcăreaţă pe nume Sophie Baek (Yerin Ha), care lucrează pentru formidabila stăpână a casei, Araminta Gun (Katie Leung).

Când soarta îi aduce din nou împreună pe Benedict şi Sophie, Benedict este sfâşiat între realitatea afecţiunii sale pentru această servitoare fascinantă şi năluca Domniţei în argintiu, neştiind că sunt una şi aceeaşi persoană.

Oare inabilitatea lui Benedict de a vedea că aceste femei sunt una şi aceeaşi persoană va distruge scânteia de netăgăduit dintre el şi Sophie? Poate iubirea să învingă, chiar şi atunci când societatea respinge relaţiile romantice între doi oameni din clase sociale diferite?

Conduita lui Benedict are ca surse de inspiraţie căsătoriile fraţilor săi, inclusiv a Francescăi (Hannah Dodd) cu John Stirling (Victor Alli) şi a lui Colin (Luke Newton) cu Penelope (Nicola Coughlan), care se confruntă cu noi provocări în calitate de cronicară de bârfe, acum cunoscută publicului.