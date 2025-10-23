Brigitte Bardot, reacție după zvonurile privind „dispariția” ei: „Nu știu cine este idiotul care a lansat acest fake news”

Legenda cinematografiei franceze, Brigitte Bardot, a dat asigurări miercuri seară că se simte bine, în replică la zvonurile apărute pe internet privind starea sa de sănătate, scrie AFP.

„Nu știu care este idiotul care a lansat în această seară acest «fake news» despre dispariția mea, dar să știți că sunt bine și că nu am de gând să-mi iau rămas-bun”, a scris actrița în vârstă de 91 de ani într-un mesaj publicat pe X, notează Agerpres.

Brigitte Bardot s-a întors acasă vineri, după ce a fost spitalizată pentru „o intervenție chirurgicală ușoară” la Toulon, în sud-estul Franței, a transmis săptămâna trecută secretariatul ei pentru AFP.

„BB”, care a pus capăt carierei cinematografice în anii 1970 pentru a se consacra apărării drepturilor animalelor, își împarte timpul între celebra sa reședință La Madrague, din stațiunea Saint-Tropez (sud-est), și o a doua casă, ascunsă în mijlocul vegetației, La Garrigue, ce adăpostește animale și o capelă privată.

În luna mai, într-un interviu acordat postului de știri BFMTV, ea declara că trăiește „ca o fermieră”, înconjurată de oi, porci, câini, pisici, un măgar și un ponei, și că nu deține „nici telefon mobil, nici computer”.