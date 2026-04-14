Britanicii, încurajați să consume cât mai multă energie electrică în această vară. Care este motivul

Gospodăriile vor fi încurajate să își crească consumul de energie regenerabilă record din Marea Britanie în această vară, pentru a ajuta la echilibrarea rețelei electrice și la reducerea facturilor. Potrivit noilor planuri, oamenii ar putea fi îndemnați să folosească mașinile de spălat vase și rufe sau să își încarce vehiculele electrice în perioadele în care producția de energie eoliană și solară depășește necesarul rețelei, potrivit The Guardian.

Măsura va fi implementată cu ajutorul furnizorilor de energie, care ar putea oferi electricitate la prețuri mult reduse sau chiar gratuit în anumite intervale, atunci când operatorul sistemului energetic anticipează un surplus de energie.

Mulți furnizori oferă deja pentru peste două milioane de gospodării tarife mai mici pentru consumul din afara orelor de vârf, însă va fi pentru prima dată când operatorul de sistem va utiliza acest mecanism pentru a echilibra rețeaua.

Operatorul Național al Sistemului Energetic (Neso) speră că, prin emiterea unor notificări de piață prin care consumatorii sunt încurajați să își crească consumul, va putea evita plăți semnificative pentru oprirea parcurilor eoliene și solare atunci când cererea este scăzută, costuri care, în final, sunt suportate de consumatori prin facturi.

Marea Britanie a stabilit deja, la începutul acestei luni, un dublu record în producția de energie solară, după ce vremea însorită de primăvară a dus la atingerea unor noi maxime în două zile consecutive.

Recordul în producția de energie solară a fost confirmat la mai puțin de două săptămâni după ce parcurile eoliene din Marea Britanie au atins, la rândul lor, un nivel maxim, ceea ce a dus producția de energie pe bază de gaz la cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani.

Abundența de energie cu emisii reduse de carbon înseamnă că, într-un weekend de vară cu soare și vânt, anumite părți ale sistemului electric ar putea fi suprasolicitate de producția regenerabilă, crescând riscul unei pene neplanificate, din cauza blocajelor din rețelele electrice.

Pe viitor, modernizarea rețelelor este așteptată să faciliteze transportul energiei regenerabile produse departe de marile centre de consum către zonele cu cerere ridicată, fără a mai fi necesare plăți pentru limitarea producției.