O companie aeriană oferă bonusuri piloţilor care reduc consumul de combustibil

British Airways încearcă să-și stimuleze piloții cu bonusuri financiare pentru a reduce consumul de combustibil al aeronavelor, în condiţiile în care războiul din Iran a dus la creşterea puternică a preţurilor la combustibilul pentru avioane, relatează CNBC, citată de News.ro.

Piloţii companiei ar putea primi un bonus de 1% din salariul de bază dacă vor reuşi să reducă emisiile de dioxid de carbon ale aeronavelor cu 60.000 de tone peste nivelurile din 2025, potrivit unor documente consultate de Bloomberg.

British Airways a confirmat pentru CNBC că lucrează împreună cu British Airline Pilots’ Association (BALPA) la această iniţiativă şi a declarat că este „pe deplin angajată să îmbunătăţească experienţa angajaţilor la locul de muncă”.

Membrii BALPA urmează să voteze propunerea la sfârşitul lunii aprilie, iar planul ar putea intra în vigoare anul viitor.

„BALPA şi British Airways explorează posibile schimbări ale termenilor şi condiţiilor pentru piloţii companiei, inclusiv modalităţi prin care aceştia pot continua să contribuie la obiectivele de sustenabilitate ale companiei”, a transmis sindicatul într-un comunicat.

BALPA, care afirmă că reprezintă aproximativ 85% dintre piloţii din Regatul Unit, a precizat că orice modificare a condiţiilor de muncă va fi supusă votului membrilor.

Scumpiri la biletele de avion după creșterea prețului combustibilului

Iniţiativa apare într-un moment în care companiile aeriene din întreaga lume se confruntă cu creşterea accelerată a preţurilor la combustibilul pentru avioane, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu. Blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran, rută prin care trece aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol, a alimentat creşterea preţurilor la energie.

Preţul petrolului Brent, reperul internaţional, a crescut cu aproape 5%, ajungând la aproximativ 107 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate a urcat cu 4,2%, până la circa 94 de dolari pe baril.

În acelaşi timp, preţul combustibilului pentru avioane a crescut cu aproximativ 106% faţă de luna trecută, potrivit datelor publicate de Asociaţia Internaţională a Transportului Aerian (IATA) pentru săptămâna încheiată la 20 martie.

În faţa acestor costuri, companiile aeriene analizează mai multe măsuri, de la majorarea tarifelor pentru bilete până la anularea unor rute mai puţin profitabile.

Mari companii aeriene, precum Scandinavian Airlines (SAS), Qantas și Air New Zealand, au anunțat deja că vor majora prețul biletelor din cauza creșterilor bruște și de amploare ale prețurilor kerosenului.