Marile companii aeriene au început să scumpească biletele după ce prețul kerosenului s-a dublat

Scandinavian Airlines (SAS), Qantas și Air New Zealand au spus marți că vor majora prețul biletelor din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, acestea fiind primele companii aeriene care anunță oficial scumpiri din cauza creșterilor bruște și de amploare ale prețurilor kerosenului.

SAS este prima companie aeriană europeană care a anunțat scumpiri, aceasta transmițând marți că a implementat un mecanism „temporar” de ajustare a prețurilor din cauză că trebuie să plătească mai mult pentru combustibilul necesar avioanelor.

Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a determinat creșterea prețurilor petrolului, perturbând călătoriile la nivel mondial, determinând creșterea prețurilor biletelor de avion pe unele rute și stârnind temeri privind o scădere drastică turismului și posibilitatea ca multe avioane să rămână blocate la sol.

Prețul kerosenului practic s-a dublat

Prețurile combustibilului pentru avioane, care înainte de conflict erau de aproximativ 85-90 de dolari pe baril, au crescut brusc în ultimele zile la 150-200 de dolari pe baril, a explicat compania aeriană națională neo-zeelandeză, care și-a suspendat previziunile financiare pentru 2026 din cauza incertitudinii legate de conflict.

Combustibilul este a doua cea mai mare cheltuială pentru transportatorii aerieni după forța de muncă, reprezentând de obicei între o cincime și un sfert din cheltuielile de exploatare.

Unele companii aeriene importante din Asia și Europa au încheiat contracte de acoperire a riscului privind prețul petrolului, dar companiile aeriene americane au renunțat în mare parte la această practică în ultimele două decenii.

Prețurile ridicate ale combustibilului ar putea avea implicații grave pentru industria turismului la nivel mondial, companiile aeriene navigând deja într-un spațiu aerian restrâns, deoarece piloții schimbă rutele pentru a evita conflictul din Orientul Mijlociu, iar avioanele se umplu pe rutele populare.

Unele curse s-au scumpit deja

Biletele s-au scumpit deja pe rutele Asia-Europa din cauza închiderii spațiului aerian și a constrângerilor de capacitate, notează Reuters.

Air New Zealand a spus că a majorat tarifele pentru zborurile dus-întors la categoria economy cu 10 dolari neo-zeelandezi (NZ$), adică echivalentul a 5 euro pe rutele interne, cu 20 NZ$ pe cursele internaționale pe distanțe scurte și cu 90 NZ$ pe zborurile pe distanțe lungi, fiind posibile modificări suplimentare ale prețurilor, rețelei și orarului dacă costurile combustibilului pentru avioane rămân ridicate.

Hong Kong Airlines a anunțat pe site-ul său web că va majora suprataxele pentru combustibil cu până la 35,2% începând de joi, cea mai mare creștere fiind înregistrată pe zborurile între Hong Kong și Maldive, Bangladesh și Nepal, unde tarifele vor crește de la 284 HK$ (31 de euro) la 384 HK$ (42 eur).

Cathay Pacific a transmis și ea că își revizuiește suprataxele pentru combustibil lunar, iar Vietnam Airlines a solicitat autorităților să elimine taxa de mediu pe combustibilul pentru avioane, pentru a-și menține operațiunile.

Guvernul vietnamez a declarat că costurile de operare ale companiilor aeriene vietnameze au urcat cu 60% până la 70% din cauza creșterii prețurilor la combustibilul pentru avioane, iar furnizorii de combustibil se confruntă cu dificultăți în satisfacerea cererii companiilor aeriene.