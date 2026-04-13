Britney Spears, internată la reabilitare după ce a fost arestată pentru conducere sub influența alcoolului

Cântăreața Britney Spears s-a internat voluntar într-un centru de reabilitare, la o lună după ce a fost arestată în California pentru conducere sub influența alcoolului și a drogurilor, potrivit BBC.

Internarea are loc în contextul în care artista, în vârstă de 44 de ani, urmează să se prezinte în fața unei instanțe din California pentru a răspunde acuzației de conducere sub influența alcoolului.

După arestarea ei din 4 martie, echipa vedetei a calificat incidentul drept „absolut inexcusabil” și a precizat că cei dragi „vor veni cu un plan necesar de mult timp pentru a o pregăti pentru succes și bunăstare”.

Luna trecută, Britney Spears a fost denunțată autorităților după ce a fost observată conducându-și BMW-ul „în mod haotic, cu viteză mare” pe o autostradă, conform raportului Poliției.

Forțele de ordine au menționat că artista „a dat semne de stare de ebrietate” și a fost supusă unei serii de teste de sobrietate la fața locului imediat după ce a fost oprită.

Ulterior, reprezentantul ei a subliniat importanța acestui moment pentru viitorul cântăreței: „Britney va lua măsurile necesare și va respecta legea. Sperăm că acesta va fi primul pas către schimbarea mult așteptată care trebuie să aibă loc în viața ei. Sperăm că va primi ajutorul și sprijinul de care are nevoie în această perioadă dificilă”.

Spears este una dintre cele mai de succes vedete pop din toate timpurile, cu hituri precum „Baby One More Time”, „Toxic”, „Everytime”, „Gimme More”, „Womanizer” și „Stronger”.

Timp de 13 ani, până în 2021, Spears s-a aflat sub tutelă – o măsură juridică prin care finanțele și viața ei personală erau controlate de tatăl ei.