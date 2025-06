Bucharest Business School (A.S.E.)- Înscrieri pentru Programe MBA care modelează leadershipul economic, digital și educațional al României

Academia de Studii Economice din București, prin Bucharest Business School (BBS), deschide înscrierile pentru trei programe MBA complementare: INDE MBA, Business Intelligence MBA și Economics of Education & Leadership MBA.

”Fiecare program răspunde unui set distinct de nevoi profesionale – de la management general, la decizie bazată pe date și până la management în sistemul educațional – și aduce în aceeași clasă expertiză academică internațională, studii de caz actuale și o rețea de alumni extinsă.”, Prof. univ. dr. Mădălina MEGHIȘAN-TOMA, Prodecan, Bucharest Business School (A.S.E)

Programul INDE MBA

Lansat în 1991, INDE MBA rămâne cel mai longeviv program de acest tip din România și, în același timp, o veritabilă punte academică între București și Paris.

Absolvenții primesc o dublă diplomă: diplomă de MBA emisă de CNAM Paris și, simultan, diplomă de Master în Administrarea Afacerilor acordată de ASE București – un avantaj competitiv notabil pe piața muncii.

Recunoașterea internațională este susținută de acreditarea AMBA, iar validarea națională vine din acreditarea ARACIS. Aceste acreditări certifică excelența academică și relevanța pe piața muncii.

Structura curriculară – desfășurată pe patru semestre în decursul a doi ani – combină discipline-cheie în domeniul Administrarea Afacerilor : Economie, Contabilitate, Marketing, Statistică, Finanțe, HR, Antreprenoriat, Dezvoltarea carierei. Corpul profesoral este alcătuit din cadre didactice de la CNAM Paris, profesori universitari din cadrul ASE și profesioniști din mediul de afaceri. De asemenea, în cadrul programului se vor realiza două vizite de studiu : la Paris (Franța) și la Berkeley (S.U.A).

Procesul de admitere este deschis până în luna septembrie 2025 și presupune transmiterea online a dosarului de înscriere. Sunt eligibili candidații vorbitori de limba Engleză, cu diplomă de licență și cu cel puțin trei ani de experiență profesională. Interviul de specialitate, va susține online în limba engleză în perioada iunie- septembrie 2025, în fața unei comisii de specialitate formată din cadre didactice ale Bucharest Business School și reprezentanți ai CNAM Paris.

Mai multe informații pot fi accesate pe site-ul : https://bbs.ase.ro/programs/mba-and-executive-mba-programs/inde-mba/ , email : inde@ase.ro

”Cred că fiecare dintre noi a intrat în acest MBA cu propriile motive — propriile așteptări, obiective și moduri de a lucra. Ce probabil nu ne-am imaginat la început a fost cât de mult ne va provoca, de fapt, această experientă — nu prin momente spectaculoase, ci prin efort constant, consecvent. Nu pot spune că m-am schimbat fundamental — valorile în care cred au rămas aceleași. Dar am fost surprinsă. Surpinsă de cate ori a trebuit să mă opresc, să fac un pas înapoi, să regândesc, să mă adaptez. Profesional, simt cu adevarat diferența. În felul în care ascult, în felul în care iau decizii, în felul în care pun sub semnul întrebării lucruri pe care le consideram clare. Și cred că o parte din această transformare vine chiar din structura programului — două culturi academice aduse împreună, care ne-au învățat să privim lucrurile din mai multe unghiuri. Am fost provocați — de profesori, de invitați, și adesea unii de ceilalți — să avem răbdare cu lucrurile complicate și să rezistăm tentației de a le simplifica prea repede. Mi-a rămas în minte un citat, adesea atribuit lui Brâncuși:

”Simplitatea e complexitatea rezolvată”.” D-na Ana Maria FEODOT- Șefă de Promoție, Absolventă a programului INDE MBA, Promoția 2024

”În primul rând, doresc să-mi exprim aprecierea față de toți profesorii care ne-au oferit sprijinul și expertiza lor pe parcursul celor doi ani de studiu. Stimați profesori, eforturile dumneavoastră ne-au ajutat să înțelegem mai bine cum pot fi concepute strategiile de afaceri, cum pot fi gestionate organizațiile și cum teoria ne poate ajuta să găsim soluții la provocările din mediul de afaceri. În al doilea rând, vreau să vă spun câteva cuvinte despre colaborare. Mai concret, mă gândesc la colaborarea dintre România și Franța. În 1859, Franța, sub conducerea lui Napoleon al III-lea, a sprijinit unificarea principatelor române. În 1918, prim-ministrul Clemenceau și generalul Henri Berthelot și-au oferit sprijinul și sfaturile în timpul creării României Mari. Dacia – o marcă Renault, este o poveste de succes care continuă să crească. Programul MBA INDE este încă un exemplu al acestui parteneriat româno-francez de lungă durată, în ceea ce privește politica, inovația și educația.

În cele din urmă, vreau să le spun încă o dată colegilor mei de la MBA că a fost o plăcere să învățăm împreună în cadrul proiectelor de grup, studiilor de caz și dezbaterilor. Am fost un grup unit și sunt sigur că vom rămâne în contact.” Dl. Gabriel GAVRILĂ- Șef de Promoție, Absolvent al programului INDE MBA, Promoția 2024

Programul Business Intelligence MBA- Business Intelligence MBA de la ASE – expertiză globală, învățare aplicată și o comunitate profesională activă.

Programul MBA Business Intelligence (MBI) de la Bucharest Business School (ASE) se adresează profesioniștilor care înțeleg că deciziile bune se bazează pe date, informație și analiză – nu doar pe instinct. Cu o structură unică în peisajul educațional românesc, MBI integrează expertiză internațională, practică intensivă și acces la o rețea profesională activă.

Fiecare modul este construit în jurul unui lector străin cu experiență în Intelligence aplicat în business, care aduce o viziune direct conectată la realitățile globale. Participanții lucrează cu tool-uri avansate de analiză, studii de caz reale și dezvoltă soluții concrete în echipă – într-un format care stimulează gândirea critică și colaborarea.

Valoarea adăugată a programului este extinsă prin cele două study trips internaționale, la Bruxelles și Berlin, unde participanții au întâlniri programate cu diplomați, experți în intelligence, companii de top și factori de decizie din instituții europene. Aceste experiențe oferă nu doar context practic, ci și o rețea relevantă pentru carieră.

„Îmbinăm rigoarea academică cu formarea profesională aplicată, astfel încât fiecare cursant să devină un specialist capabil să transforme informația în avantaj competitiv. Prin colaborarea cu lectori internaționali de prestigiu, asigurăm o perspectivă globală și o pregătire de elită pentru studenții noștri”, subliniază Conf. univ. dr. Mireille RĂDOI, Creator si Coordonator al Programului.

MBI funcționează în parteneriat cu Hermes Business Intelligence Education Network, o comunitate activă de alumni, parteneri și mentori. Prin afilierea recentă la IAFIE – rețeaua globală a programelor de intelligence education – Hermes aduce o deschidere internațională nemaiîntâlnită în regiune.

„Comunitatea Hermes asigură continuitatea experienței MBI dincolo de absolvire. Absolvenții noștri rămân conectați, împărtășesc cunoștințe, participă la proiecte și beneficiază de relații durabile care le aduc valoare profesională pe termen lung”, explică dl. George ALEXE, Președintele Hermes.

Înscrierile pentru Business Intelligence MBS sunt în desfășurare. Pentru cei care caută o formare MBA cu aplicabilitate directă, ancorată în realitatea geopolitică și economică actuală, MBI oferă nu doar un program academic, ci un ecosistem profesional de excepție.

Mai multe informații pot fi accesate pe site-ul : https://bbs.ase.ro/programs/mba-and-executive-mba-programs/business-intelligence-mba/

”Am urmat masterul de Business Intelligence într-un moment în care aveam nevoie de structură, viziune și un cadru solid în care să înțeleg cum se iau deciziile într-o organizație care are acces la date, dar nu și la claritate. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult a fost faptul că programul nu s-a limitat la teorii din cărți. Am avut parte de profesori care chiar au lucrat în industrie, care ne-au provocat cu proiecte aplicate și ne-au învățat să gândim ca analiști, nu ca simpli executanți. De la data analysis, până la storytelling, masterul m-a forțat să îmi pun întrebări mai bune, să caut pattern-uri și să înțeleg că intelligence-ul de business sau guvernamental nu ține doar de tool-uri, ci de mindset care trebuie să fie constant out-of-the-box. Chiar dacă vin dintr-un background antreprenorial, am simțit că mediul e suficient de divers și deschis pentru a învăța unii de la alții. Am putut conecta punctele între ce fac în prezent la Meditatii.ro și principiile solide de BI: de la analiza comportamentului utilizatorilor până la luarea de decizii bazate pe indicatori reali, nu pe intuiție. Recomand masterul tuturor celor care sunt dispuși să învețe cum să extragă valoare reală din date și să o transforme în acțiuni care contează.”, Dl. Alex BARARU- Absolvent al programului MBI, Antreprenor, Cofondator Meditatii.ro

”Am urmat programul de Master in Business Intelligence (MBI) la FABIZ – ASE București și pot spune că a fost una dintre cele mai valoroase experiențe academice și profesionale din parcursul meu. Programul mi-a oferit acces la profesori cu experiență reală în industrie, experți care ne-au împărtășit nu doar cunoștințe teoretice solide, ci și perspective practice, direct aplicabile în contextul actual de business, tot mai dinamic și orientat spre date. Un alt aspect pe care l-am apreciat în mod deosebit a fost colectivul. Am avut colegi maturi, profesioniști, din diverse domenii, cu care am avut interacțiuni constructive și schimburi de idei valoroase. Acest mediu colaborativ a contribuit mult la dezvoltarea mea personală și profesională. MBI nu este doar un program academic, ci o experiență completă, care pregatește cu adevărat pentru provocările și oportunitățile pieței de business inteligente. Il recomand oricui își dorește să înțeleagă în profunzime analiza de date, procesele decizionale și cum pot fi acestea îmbunătățite prin tehnologie și gândire strategică.” Dna Patricia ALEXE, Absolventă a Programului MBI, Business Analyst

Economics of Education & Leadership MBA

Programul MBA în Economia Educației și Leadership (EEL) este un program transformator ce reprezintă o premieră națională și este, totodată, primul program de acest fel din sud-estul Europei dedicat pregătirii profesioniștilor care modelează sistemul educațional.

MBA Economia Educației și Leadership (EEL) derulat de Bucharest Business School – Școala de afaceri a Academiei de Studii Economice din București este un program dezvoltat în parteneriat cu Banca Mondială, Ernst & Young România si AVE (Asociația pentru Valori în Educație).

MBA EEL se adresează unui public extins și divers, format din: decidenți din Ministerele Educației, Economiei, Finanțelor, Apărării și din alte sectoare guvernamentale relevante, experți în educație, profesori universitari, inspectori școlari, primari, directori de școală, ONG-uri și reprezentanți ai sectorului privat interesați de reformarea sistemului educațional.

Printre beneficiile oferite cursanților se numără: dezvoltarea profesională, formarea interdisciplinară, dobândirea de competențe avansate de leadership și management, precum și oportunitatea de a lucra la un proiect final aplicat pe nevoile reale ale sistemului educațional românesc.

Cadrul legislativ care reglementează posibilitatea de finanțare poate fi accesat la adresa: https://lege5.ro/Gratuit/geztqmjwgq4ts/legea-invatamantului-superior-nr-199-2023 (Articolul 60 din lege alineatul 3 Programele de masterat MBA/Executive MBA se organizează în regim dual sau cu taxă. Finanţarea studiilor de masterat MBA/Executive MBA poate fi realizată şi de către angajator).

Mai multe informații pot fi accesate pe site-ul : https://bbs.ase.ro/programs/mba-and-executive-mba-programs/economics-of-education-and-leadership-mba/#enrollment

„Având în vedere actualele schimbări ce modelează lumea într-o manieră care pare de necontrolat, investiția în educație este nu doar o prioritate, ci și o necesitate. Participarea la un MBA în educație și leadership reprezintă un angajament strategic pentru dezvoltarea personală și profesională, cu impact direct asupra societății și a cultivării unui leadership autentic. Programul MBA în Economia Educației și Leadership din cadrul ASE se dorește a marca un nou capitol în formarea liderilor educaționali, adresându-se atât decidenților și managerilor din educație din sistemul public și privat, precum și profesioniștilor interesați de o abordare aplicată a relațiilor dintre educație și economie.”, Prof. univ. dr. Madlena NEN, Director al Programului EEL MBA

”Educația este o călătorie care durează toată viața – una care ne modelează nu doar ca profesioniști, ci și ca persoane care au o contribuție importanță în cadrul comunităților. Programul de EEL MBA oferă o oportunitate unică de a explora domenii esențiale precum Fundamentele Afacerilor și Economiei, Macroeconomie și Microeconomie, Finanțe și Contabilitate, Marketing, Managementul Schimbării, Resurse Umane, Analiza Datelor, Strategie și multe altele. La sfârșitul acestei experiențe transformatoare, veți dobândi o înțelegere solidă a mecanismelor economice care conduc sectorul educației și veți deveni un lider strategic, informat și cu impact în societate, gata să facă diferența.” Prof. univ. dr. Mădălina MEGHIȘAN-TOMA, Prodecan, Bucharest Business School (A.S.E)

