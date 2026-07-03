București, din nou sub avertizare meteo. Temperaturile scad brusc și se anunță vijelii

Capitala se află vineri sub alerte cod galben de vreme instabilă și vijelii, până sâmbătă dimineață, la ora 08.00. Mâine, temperaturile scad simțitor, potrivit ANM.

Noile alerte meteo vin după furtuna puternică din noaptea de marți spre miercuri, care a provocat pagube însemnate în mai multe zone.

Potrivit ANM, vineri, vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar mai ales după-amiaza și noaptea vor fi averse torențiale (5…15 l/mp și izolat peste 20 l/mp), frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului (viteze de 50…70 km/h).

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar cea minimă va fi de 17…18 grade.

Sâmbătă, valorile termice vor scădea față de ziua precedentă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse (cantități de apă în general de 5…15 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (40…50 km/h). Temperatura maximă va fi de 24…25 de grade.

În intervalul 03 iulie, ora 10 – 03 iulie, ora 17, pentru municipiul București va fi în vigoare un cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici și posibil medii dimensiuni.

În intervalul 03 iulie, ora 17 – 04 iulie, ora 08, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici și posibil medii dimensiuni.