Situație mai puțin obișnuită: o nouă furtună în București, a doua în această seară. A fost emis RO-ALERT din nou. Trafic restricționat în centrul Capitalei, un acoperiș stă să cadă

Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare de furtună marți seara, aproape de miezul nopții. Autoritățile au emis și o avertizare RO-ALERT.

Potrivit ANM, în intervalul 23.10 – 0.30, în București se semnalează averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50…60 km/h.

Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în această perioadă și recomandă populației să ia măsuri de autoprotecție. A fost emis și al doilea mesaj RO-ALERT, care oferă valori și mai mari ale vântului.

”Avertizare meteo cod portocaliu – vijelie cu rafale de 60 – 80 km/oră, averse torenţiale ce vor acumula 25 – 35 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii; perioada de manifestare – între orele 23:20 şi 00:30. Evitaţi deplasările şi luaţi măsuri de adăpostire şi autoprotecţie”, se arată în mesajul RO-ALERT.

Trafic restricționat în centrul Bucureștiului

Traficul rutier pe Bulevardul Nicolae Bălcescu şi Bulevardul Gheorghe Magheru din Capitală, segmentul de drum cuprins între Piaţa Romană şi Piaţa Universităţii, a fost restricţionat marţi seara, după ce printr-un apel la 112 a fost sesizat faptul că un acoperiş al unui imobil este în pericol să cadă pe partea carosabilă.

La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere, care au constatat că cele sesizate se confirmă.

”La data de 30.06.2026, în jurul orei 20:15, prin apel SNUAU 112 a fost sesizat faptul că pe Bulevardul Gheorghe Magheru, în dreptul Hotelului Ambasador, un acoperiş al unui imobil este în pericol să cadă pe partea carosabilă. La faţa locului s-au deplasat cu operativitate poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere, care au constatat că cele sesizate se confirmă, motiv pentru care a fost restricţionat traficul rutier pe Bulevardul Nicolae Bălcescu şi Bulevardul Gheorghe Magheru, segmentul de drum cuprins între Piaţa Romană şi Piaţa Universităţii, în scopul facilitării intervenţiei echipajelor din cadrul IGSU”, precizează Poliţia Capitalei.

Un om a murit

Vijelia puternică ce s-a abătut marți seară peste Capitală, dar și în localitățile din jur, a lăsat în urmă zeci de copaci prăbușiți. În localitatea ilfoveană Găneasa, o persoană a murit după ce un copac a căzut peste maşina în care se afla, scrie Hotnews.

Bărbatul de 40 de ani, decedat marţi în localitatea ilfoveană Găneasa, era pasager în autoutilitara peste care a căzut un copac din cauza furtunii, şoferul autoturismului primind îngrijiri medicale.

Poliţiştii Serviciului Rutier Ilfov au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier, în localitatea Găneasa. Din primele verificări efectuate la faţa locului, a rezultat faptul că o autoutilitară aflată în deplasare ar fi fost surprinsă de căderea unui copac pe carosabil, informează Biroul de presă al IPJ Ilfov.

Decesul pasagerului din autoutilitară a fost constatat de echipajele medicale sosite la faţa locului.

Conducătorul auto a fost identificat conştient şi a primit îngrijiri medicale.

La faţa locului au intervenit echipaje de poliţie rutieră, pompieri şi personal medical, zona fiind asigurată pentru desfăşurarea intervenţiei şi pentru efectuarea cercetărilor.

„Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun”, arată sursa citată.

Traficul rutier în zonă a fost restricţionat temporar pentru intervenţia echipajelor şi înlăturarea obstacolului de pe carosabil.