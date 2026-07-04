București, sub o nouă alertă de vreme severă. Temperaturile scad simțitor astăzi

Municipiul București se află sub alertă cod galben de ploi torențiale și vijelii emisă de meteorologi, valabilă pe parcursul întregii zile.

Alerta cod galben a intrat în vigoare de la ora 10.00 și este valabilă până diseară, la ora 20.00. În acest interval, sunt prognozate instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici dimensiuni.

Potrivit prognozei ANM pentru Capitală, sâmbătă, valorile termice vor scădea față de ziua precedentă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse torențiale (cantități de apă de 15…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii (viteze de 50…70 km/h).

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade.