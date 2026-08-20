Bucureștiul, afectat de o pană curent, resimțită inclusiv pe Aeroportul Coandă / Avaria în zonele Pipera, Aviației și Otopeni, remediată

Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, joi, în mai multe zone din București, pana de curent afectând inclusiv zona Aeroportului Internațional Henri Coandă – Otopeni.

17:25

Anunțul companiei „Rețele Electrice”

„Rețele Electrice”, compania de distribuție din grupul PPC, a confirmat avaria care a avut loc puțin mai devreme în cursul zilei, precizând că rețeaua a fost reparată, iar consumatorii afectați au din nou curent electric.

„Astăzi, 20 august, în jurul orei 16:24, s-a produs o avarie în rețeaua de distribuție a energiei electrice care alimentează zonele Pipera și Aviației din București și orașul Otopeni, județul Ilfov”, au transmis reprezentanții „Rețele Electrice”.

„Echipele Rețele Electrice România au reconfigurat rețeaua pentru a alimenta clienții din alte surse, astfel încât, în mai puțin de 5 minute, clienții casnici afectați aveau din nou energie electrică”, au precizat reprezentanții companiei.

Știrea inițială: Theodor Postelnicu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), a declarat: „A fost o cădere de curent pe zona Pipera, respectiv lipsă tensiune la Fiderul Pipera aparținând companiei Rețele Electrice”.

„Sistemele critice operaționale ale aeroportului sunt funcționale”, a precizat Postelnicu.

Informația despre pana de curent care afectează Capitala joi după-amiază a fost relatată prima dată de către Mediafax.

Primele informații arătau că este vorba despre o întrerupere extinsă, probleme cu alimentarea cu energie electrică fiind raportate în mai multe zone ale Capitalei.

Momentan, autoritățile nu au anunțat o posibilă problemă în ceea ce privește activitatea aeroporturilor și nici nu se cunoaște câți consumatori sunt afectați de oprirea alimentării cu energie electrică.

Aeroportul Henri Coandă. FOTO: © LCVA | Dreamstime.com