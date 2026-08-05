Bucureștiul ia măsuri pentru reducerea consumului de energie. Cele 25 de decizii implementate de Primărie



Ciprian Ciucu a solicitat Poliției Locale să notifice astăzi operatorii de panouri publicitare digitale sau iluminate ca să sisteze alimentarea lor în intervalul orar 20-23, anunță Primăria Capitalei într-un comunicat de presă.

În total, pe perioada lunii august când Guvernul a decretat stare de alertă în energie, Primăria Capitalei a dispus 25 de măsuri pentru a reduce consumul de energie. El vizează mai multe instituții din subordinea municipalității.

Printre ele se numără STB, unde Ciucu a dispus ca autobuzele electrice să nu mai fie încărcate în intervalul 19.30 – 23.00. „Lumini stinse, aparate de aer condiționat închise, încărcătoare deconectate sunt alte măsuri care vor fi luate la STB, pe timpul nopții”, mai precizează Primăria.

Iluminatul ornamental de pe clădirea PMB și din curtea interioară va fi oprit pe toată durata nopților. În plus, sistemul de răcire din clădire va fi redus, pentru toată luna august.

De asemenea, a fost oprit iluminatul interior și exterior, pe timpul nopților, la toate instituțiile de cultură din subordinea Primăriei.

Cele 25 de măsuri impuse de Primăria București

Pentru Societatea de Transport București (STB):

Autobuzele electrice nu vor fi încărcate în intervalul 19.30 – 23.00; Se reduc / suspendă spălările exterioare, lucrările cu aer comprimat la schimbul II; Iluminatul pe platformele de parcare se pornește după ora 22.00; Se restrâng activitățile de întreținere și mentenanță în intervalul 19.00 – 23.00, fiind reprogramate în afara acestui interval; Iluminatul tehnologic din hale va fi diminuat în intervalul 19.30 – 23.00; Lumini stinse, aparate de aer condiționat închise, încărcătoare deconectate sunt alte măsuri care vor fi luate la STB, pe timpul nopții.

Pentru Compania Municipală Termoenergetica București:

Oprește pompele de ridicare a presiunii. Apa caldă menajeră va fi asigurată direct prin presiunea din rețeaua de apă rece; Reduce / reprogramează funcționarea pompelor de recirculare și presiune; Limitează funcționarea echipamentelor de climatizare în toate sediile administrative; . Oprește iluminatul neesențial.

Pentru Compania Municipală Iluminat Public București:

Reduce fluxul luminos cu circa 30% la aparatele LED integrate în sistemul de telegestiune. Schimbarea programului de aprindere ar necesita timp considerabil, atât contractual, cât și pentru reprogramarea software a punctelor de aprindere trifazate.

Pentru Poliția Locală Municipiului București:

. Notifică azi operatorii privați de publicitate să oprească ecranele digitale și să sisteze iluminatul mijloacelor de publicitate în intervalul 20.00 – 23.00, pe tot parcursul lunii august.

Pentru sediul Primăriei Municipiului București:

. Iluminatul ornamental de pe clădirea PMB și din curtea interioară va fi oprit pe toată durata nopților; . După programul de lucru, va fi oprit iluminatul din lambriurile de pe holuri; Sistemul de răcire din clădire va fi redus, pentru toată luna august; . Renunțăm la încărcarea mașinilor electrice în intervalul critic și pe timp de noapte.

Pentru Administrația Domeniului Public a Municipiului București:

Reduce iluminatul la sedii, cimitire, crematorii, parcuri, singurele care mai consumau, până ieri, energie în afara programului de lucru.

Pentru Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB):

Reduce, la strictul necesar, iluminatul administrativ / exterior; Oprește echipamentele electronice neesențiale, la finalul programului; Limitează aparatele de climatizare și programează activitățile energointensive în afara intervalului critic.

Pentru Instituțiile de cultură din subordinea PMB

Biblioteca Metropolitană București, Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești, Muzeul Municipiului București, Circul Metropolitan București, ARCUB – Arte și Evenimente Urbane București, Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”, Muzeul Național al Literaturii Române, Opera Comică pentru Copii și 10 teatre iau, de azi, următoarele măsuri: