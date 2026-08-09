Unde sunt ploile binecuvântate, fecunde pentru florile și boscheții urbani, că păpușoi și fasole nu crește în Capitală, ca să zici că pică din cer mană cerească. Ploile care toarnă din senin și se opresc tot din senin, purifică betonul fierbinte și-l obligă să emane un miros de praf ud, aidoma părului de pensionari refugiați în mașini STB?

Unde sunt Ploile cu senin, senin cu ploaie.

Această introducere poetică, pe veci ignorată de țignalul dramatic RO-Alert, vă propune o serie de imagini frumoase ca o ploaie de vară, surprinse de fotograful Andrei Bîrsan în ziua de 19 iulie, 2018, la Universitate, pe vremea când încălzirea globală era mic copil, fata ploii.

Citește, pe B365.ro, despre bucureștenii care s-au nimerit prin fața aparatului lui Andrei, într-o zi ploioasă de iulie, la Universitate.