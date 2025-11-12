„Bucureștiul se confruntă cu o criză arhitecturală și urbană”. Apel al arhitecților către viitorul primar al Capitalei

Vedere cu Bucureștiul de pe Foișorul de Foc, 13 septembrie 2024. Inquam Photos/ George Călin

Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România (OAR), în care sunt înscriși peste 40% dintre arhitecții din țară, lansează un apel către candidații la funcția de primar general al Capitalei. Finalizarea Planului Urbanistic General (PUG) al Capitalei și eliminarea blocajelor în emiterea documentelor de autorizare și avizare sunt două dintre cerințele arhitecților.

„Capitala României se confruntă cu o criză arhitecturală și urbană sistemică, care se întinde de la problemele orașului, până la întârzieri foarte mari ale procedurilor administrative de autorizare și avizare, care încetinesc dezvoltarea Capitalei pe termen scurt, mediu și lung.

Lipsa de claritate a cadrului legislativ actual, incoerențele la nivelul normelor și regulamentelor produc un efect nedorit în tot mediul profesional și de dezvoltare a Bucureștiului”, se arată în apelul arhitecților bucureșteni.

Ei îi cer viitorului edil ca, în termen de 100 de zile de la preluarea funcției, să prezinte un calendar pentru rezolvarea principalelor probleme semnalate de OAR București.

Prima dintre acestea este finalizarea Planului Urbanistic General al Bucureștiului, documentul care stabilește regulile după care se face dezvoltarea urbană.

„Nu putem avea un oraș care să evolueze corect dacă nu este finalizat și actualizat PUG-ul. Adevărata eficientizare a Bucureștiului va fi posibilă doar dacă acesta este finalizat”, afirmă arhitecții.

Aceștia mai cer respectarea procedurilor și a termenelor legale pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a altor avize care țin de competența primăriei și introducerea unui sistem digital de autorizare care să elimine birocrația.

Semnatarii apelului spun că este nevoie ca investițiile majore realizate de PMB care vizează clădiri reprezentative, parcuri, piețe, reconfigurări de spații publice să fie realizate doar în urma unor concursuri de soluții organizate transparent.

Totodată, arhitecții solicită crearea unui program multianual transparent dedicat protejării și restaurării patrimoniului construit, „pentru a transforma clădirile istorice dintr-o vulnerabilitate într-un motor de dezvoltare economică și culturală”.

„Dialogul cu profesioniștii asigură baza unor decizii PMB care să fie corecte pentru Capitală. De aceea, OAR București solicită prezența profesioniștilor arhitecți în toate comisiile PMB, care au ca obiect dezvoltarea urban-arhitecturală a Capitalei”, se mai arată în apel.