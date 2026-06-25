Bucureștiul, sub val de cădură. Tocmai a intrat în vigoare o avertizare meteo

Un val de căldură, cu temperaturi ridicate, cuprinde și Capitala, până luni dimineață, conform meteorologilor. De astăzi, de la ora 12.00, Bucureștiul se află sub cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.

Conform prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), Bucureștiul este sub val de căldură începând de astăzi, cu disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități. Joi, temperatura maximă va fi de 31-33 de grade, iar cea minimă de 18-20 de grade.

Vineri, valul de căldură va persista, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul termic va fi ridicat, conform ANM. Temperatura maximă va fi de 33-34 de grade, iar cea minimă de 17-20 de grade.

Temperaturile ridicate vor persista în București și în weekend, când disconfortul termic va fi în continuare accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul valorii de 80 de unități sâmbătă, după-amiaza și seara. Temperatura maximă va fi de 32-34 de grade, iar cea minimă de 18-20 de grade.

Duminică, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă va fi de 18-21 grade.

Joi, la ora 12.00, în București a intrat în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.