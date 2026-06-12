Bucureștiul tocmai a intrat sub o atenționare meteo

Capitala se va afla până diseară, la ora 21.00, sub o atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, informează ANM.

Potrivit informării, vremea va fi în general instabilă și se va răci semnificativ. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse, însoțite după-amiaza de descărcări electrice.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp, și izolat posibil de peste 20 l/mp.

Temperatura maximă va fi de 21…23 de grade.

Răcire și în restul țării

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă vineri, între orele 10.00 şi 21.00. În acest interval, temporar, vântul va avea intensificări în Moldova, Dobrogea, local în Oltenia, Muntenia şi izolat în restul teritoriului, cu rafale, în general, de 40-50 km/h, scrie News.ro.

Totodată, a fost emisă o atenţionare Cod galben privind averse însemnate cantitativ şi instabilitate atmosferică, valabilă vineri, în acelaşi interval, în judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Ilfov şi în municipiul Bucureşti.

„În Dobrogea şi în cea mai mare parte a Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50-60 km/h) şi izolat vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni. Cantităţile de apă vor fi de 20…30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp”, a arătat ANM.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi, temporar, şi pe arii restrânse în Moldova, Transilvania, Oltenia şi sud-vestul Munteniei.

În Bucureşti, vineri, vremea va fi în general instabilă şi se va răci semnificativ. Cerul va avea înnorări temporar accentuate şi vor fi perioade cu averse, însoţite după-amiaza de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 10-15 l/mp, şi izolat posibil de peste 20 l/mp. Temperatura maximă va fi de 21-23 de grade.