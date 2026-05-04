Buffett: Piețele au devenit un cazinou – nu am mai văzut niciodată atâtea jocuri de noroc

„Dacă cumperi sau vinzi opțiuni pe o zi, asta nu e investiție. Nici măcar nu e speculație – e joc de noroc.”, a spus legendarul investitor.

„Nu am văzut niciodată oameni într-o dispoziție mai intensă de a juca jocuri de noroc decât astăzi”, a adăugat el, explicând că piața se îndepărtează mult de principiile investițiilor tradiționale, notează Naftemporiki

„Biserici și cazinouri”

Într-o declarație acordată CNBC în marja reuniunii anuale a Berkshire Hathaway, Buffett a folosit o metaforă caracteristică: „Piața este ca o biserică cu un cazinou lângă ea”. Poți intra ori în primul, ori în al doilea. „Investitorii pot oscila între investițiile „raționale” și jocurile de noroc. E drept, acestea din urmă devin din ce în ce mai atractive”, spune Buffett.

Răbdare în loc de grabă

Buffett și-a reiterat filosofia investițională: marile ocazii apar atunci când alții se retrag.

Așa cum spunea el, momentul potrivit pentru a investi va fi atunci când „nimeni nu răspunde la telefon” – o referire clară la perioadele de panică și declin al pieței.

Dincolo de piețe, Buffett a făcut referire și la un principiu mai larg: „regula de aur” a comportamentului.

„Tratează-i pe ceilalți așa cum ți-ar plăcea să fii tratat”, a spus el, subliniind că aceasta este o valoare atemporală care se aplică de la antreprenoriat la viața de zi cu zi.

Într-o perioadă în care piețele par să fie duse de avânt și emoții, mesajul lui Buffett este clar: disciplina și răbdarea rămân cele mai rare și mai valoroase atuuri.