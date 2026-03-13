Bugetul guvernului Bolojan, contestat din interiorul PNL. Thuma: „Evident că mă nemulțumește/ Nu e nevoie de piloți kamikaze”

Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma (PNL), s-a declarat nemulțumit de modul în care Guvernul a elaborat proiectul de buget pe anul 2026, încurajându-i pe parlamentarii de Ilfov să depună amendamente la proiect.

Hubert Thuma a spus că ar fi trebuit să fie invitat la o discuție privind un buget integrat al Capitalei și județului Ilfov, discuție care nu a mai avut loc.

Liberalul vrea mai mulți bani pentru Ilfov

Președintele CJ Ilfov susține că județul pe care-l conduce primește prea puțin din cotele defalcate de TVA din moment ce mulți ilfoveni plătesc taxe în București.

„Evident că formula de buget mă nemulțumește. 130.000 de ilfoveni plătesc impozit în București – în acte 1,2 miliarde lei (raportat la numărul real de locuitori – aproape 3 miliarde lei). Marii contribuabili au achitat TVA de 1,3 miliarde euro, din care la Consiliul Județean s-au întors 900.000 de euro. Și 1 milion de tone de deșeuri din București ajung anual în Ilfov. Foarte transparent, am spus ce așteptări are Ilfovul. Cum s-au găsit aproape 2 miliarde pentru Primăria Generală a Capitalei, se putea găsi măcar un procent de 5% din cotele defalcate încasate de Municipiul București pentru cei un milion de locuitori din Ilfov”, a afirmat Hubert Thuma, într-o postare pe Facebook.

El susține că este nevoie de modificarea proiectului în Parlament astfel încât să fie apărare interesele comunităților locale.

„Îi încurajez pe parlamentarii de Ilfov, indiferent de partid, cu atât mai mult pe cei din PNL, să inițieze amendamente la buget în folosul comunităților noastre. Este o procedură democratică și firească”, a afirmat Thuma

Cred că, în această perioadă, e nevoie de responsabilitate, nu de piloți kamikaze. Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov

Thuma, un critic al lui Bolojan

Thuma este lider al facțiunii anti-Bolojan din PNL și l-a acuzat pe președintele formațiunii politice, la începutul lunii februarie, că „USR-izează” partidul și că ar fi vulnerabilizat, în mod premeditat, candidații liberali la alegerile prezidențiale din 2024 și 2025.

Thuma a mai spus că Bolojan a făcut parte dintr-un plan care i-a vulnerabilizat, pe rând, pe candidații prezidențiali Ciucă și Antonescu.

Mai exact, Thuma susținea că sondajele premergătoare alegerilor prezidențiale din 2024 arătau că Nicolae Ciucă nu poate câștiga cursa electorală, astfel că i-a fost propus lui Ilie Bolojan să candideze el. Acesta însă nu doar că n-a vrut, ci a și făcut propuneri nerezonabile pentru PNL.

Mai apoi, la alegerile prezidențiale din 2025, Bolojan nu a negat public luni de zile, îi reproșează Thuma, că el va fi candidatul PNL. Toate acestea au fost premeditate, afirm Thuma.