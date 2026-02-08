Lider PNL, atac frontal la Ilie Bolojan. „Crin Antonescu a fost trădat”

Liberalul Hubert Thuma l-a acuzat pe președintele PNL, Ilie Bolojan, de „o încercare de «userizare» a partidului” și susține că actualul premier propusese să fie susținuți Mircea Geoană sau Elena Lasconi la alegerile prezidențiale din 2024, în detrimentul unei variante din cadrul formațiunii.

Apoi, la alegerile din 2025, „Crin Antonescu a fost trădat”, a spus liderul PNL Ilfov, duminică seară, la Antena 3, argumentând că deși acesta era candidatul susținut la prezidențiale de coaliția de la acel moment, PSD-PNL-UDMR, „în spațiul public era întreținută ideea că nu va candida Crin Antonescu la Președinția României”.

Thuma l-a acuzat pe Bolojan că nu a ieșit să dezmintă la acea vreme că nu el va candida din partea partidului, chiar dacă „tot timpul în spațiul public se vorbea de faptul că «nu e Crin Antonescu. Candidatul va fi Ilie Bolojan»”.

„Al doilea lucru: toți oamenii care sunt acum apropiați de Ilie Bolojan din cadrul partidului, nu i-am văzut pe niciunul în campanie să facă campanie pentru Crin Antonescu”, a adăugat Hubert Thuma.

Liderul CJ Ilfov a spus că sondajele premergătoare alegerilor prezidențiale din 2024 arătau că Nicolae Ciucă nu poate câștiga cursa electorală, astfel că i-a fost propus lui Ilie Bolojan să candideze el, însă a refuzat și a propus în schimb două variante din afara partidului.

„Primul șoc mi l-a dat chiar atunci, pentru că nu faptul că a refuzat m-a deranjat sau, să zicem, a fost un șoc pentru mine; faptul că a venit cu două alternative, ne-a zis să ne gândim dacă nu cumva Mircea Geoană sau Elena Lasconi n-ar fi candidații buni pe care Partidul Național Liberal să îi susțină. Pentru mine a fost un șoc”, a adăugat Hubert Thuma.

„O încercare de «userizare» a partidului”

Întrebat cum interpretează astăzi momentul de atunci, liberalul a spus: „Legat de Geoană pot să vă spun doar că mi se pare acum hilar să fiu eu «pesedistul» din partid, când văd că domnul Bolojan, în 2024, a venit cu varianta Geoană, fost președinte al Partidului Social Democrat”.

„Legat de Lasconi, lucrurile sunt un pic mai grave din punctul meu de vedere, pentru că se leagă cu tentativa de «userizare» pe care o văd eu acum în interiorul Partidului Național Liberal”, a continuat el.

Hubert Thuma a mai afirmat că nu crede că a fost întâmplător faptul că Elena Lasconi propunea în campanie un tandem cu Ilie Bolojan premier dacă ar fi câștigat alegerile prezidențiale.

El l-a acuzat pe Ilie Bolojan de „o anumită încercare de «userizare» a partidului”.

„Acest lucru este evident. Uitați-vă la funcțiile ministeriale. În afară de un ministru liberal, ceilalți trei miniștri nu fac parte din Partidul Național Liberal. Uitați-vă la cabinetul lui din Piața Victoriei, sunt mai mulți cei de la USR și cei de la REPER care sunt la cabinetul premierului decât de la PNL”, a conchis Hubert Thuma.