Bulgaria amenință că se va opune noilor sancțiuni UE dacă îl vizează pe Patriarhul Kirill

Această fotografie realizată și publicată de Serviciul de presă al Bisericii Ortodoxe Ruse, pe 7 ianuarie 2025, îi arată pe președintele rus Vladimir Putin (dreapta) și pe patriarhul ortodox Kirill (stânga) participând la o slujbă ortodoxă la catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova. FOTO: Oleg Varov / AFP / Profimedia

Bulgaria a anunțat că nu va susține cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni propus de UE împotriva Rusiei dacă acesta îl vizează și pe liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kirill, conform unor diplomați UE citați de European Pravda, a scris Kyiv Post.

Diplomații în cauză au declarat miercuri că subiectul a fost abordat într-o reuniune de săptămâna trecută a ambasadorilor din UE, în cadrul căreia Bulgaria și-a exprimat opoziția față de includerea patriarhului rus pe lista de sancțiuni, susținând că un astfel de demers ar echivala cu un amestec în chestiuni religioase.

Patriarhul Kirill, un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, și-a exprimat în mod repetat susținerea pentru războiul lansat de Moscova împotriva Ucrainei, iar de-a lungul timpului mai multe țări europene au pledat pentru introducerea unor sancțiuni împotriva sa.

Conform surselor European Pravda, Bulgaria se opune în continuare adăugării sale pe lista de sancțiuni și ar putea să nu susțină pachetul de măsuri dacă nu sunt făcute schimbări.

Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni are nevoie de aprobarea unanimă a celor 27 de state UE pentru a fi adoptat.

Nemulțumiri și față de alte măsuri

Mai multe state UE, printre care și Bulgaria, au exprimat îngrijorări și în ceea ce privește o serie de sancțiuni propuse pentru sectorul energiei.

În pachetul de propuneri există un mecanism menit să prevină creșterea plafonului de preț la exporturile de petrol rusesc.

Pachetul de sancțiuni a fost prezentat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în data de 9 iunie și cuprinde, de asemenea, o interdicție de intrare în UE pentru foștii combatanți ruși care au luptat împotriva Ucrainei.

Potrivit European Pravda, oficialii europeni speră să finalizeze și să adopte sancțiunile înainte de data de 15 iulie, termenul-limită pentru revizuirea mecanismului UE de plafonare a prețurilor petrolului rusesc.