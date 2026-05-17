Bulgaria decide unde organizează Eurovision 2027. Un oraș de la malul mării cere să fie gazdă: „Vom face tot posibilul ca totul să fie perfect”

Burgas a intrat oficial în discuția privind orașul care va găzdui Eurovision 2027, după victoria istorică a Bulgariei la Viena. Primarul Dimitar Nikolov a declarat public că orașul de la malul mării își dorește să organizeze competiția, deși Sofia este văzută drept principală favorită, notează Novinite.

„Știu că Sofia ar fi o gazdă excelentă, dar declar dorința categorică a Burgasului de a găzdui Eurovisionul. Vom face tot posibilul să iasă perfect. Și așa va fi”, a scris Nikolov pe Facebook.

Discuțiile despre orașul gazdă au început imediat după ce Bulgaria a obținut prima sa victorie la Eurovision. Într-o conferință de presă susținută la Viena, directoarea generală a Televiziunii Naționale Bulgare, Milena Milotinova, a declarat că Sofia se pregătește pentru posibilitatea organizării evenimentului anul viitor. Conform regulilor Eurovision, țara câștigătoare primește dreptul de a găzdui ediția următoare, însă decizia finală privind orașul gazdă este luată separat și nu revine automat capitalei.

Și Varna, orașul natal al Darei, a intrat în discuțiile publice, deși autoritățile locale nu au anunțat oficial o candidatură.

Înaintea marii finale, primarul din Varna, Blagomir Kotsev, și-a exprimat public susținerea pentru artistă.

„Varna își susține oamenii. Dara reprezintă nu doar Bulgaria, ci și spiritul și energia unei noi generații de talente bulgare”, a transmis edilul.

Mitropolitul Nahum de Ruse a felicitat, la rândul său, artista după victorie.

Ministrul bulgar al Culturii, Evtim Miloșev, a lăudat-o pe cântăreață, echipa ei creativă și Televiziunea Națională Bulgară, afirmând că succesul va crește semnificativ atenția internațională asupra culturii bulgare contemporane. El a descris victoria la Eurovision drept „o noapte fantastică și de neuitat” și a subliniat că astfel de realizări îi unesc pe bulgarii din țară și din afara granițelor.

Și premierul Rumen Radev a reacționat la scurt timp după victorie, numind-o „o victorie bulgară cu rezonanță globală”.

Într-o postare pe Facebook, acesta a scris că Dara a depășit „toate calculele și prejudecățile legate de vot” prin talent și profesionalism.

„Dara este încă o dovadă că Bulgaria poate câștiga. Bulgaria așteaptă Europa și lumea la Eurovision 2027”, a adăugat premierul.

