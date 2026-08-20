Bulgaria reduce producţia centralei nucleare de la Kozlodui din cauza nivelului scăzut al Dunării

Bulgaria va reduce producția de energie electrică la centrala nucleară de la Kozlodui, din cauza unei scăderi „fără precedent și critice” a nivelului apelor Dunării, a anunțat joi Ministerul Energiei de la Sofia, potrivit AFP.

Centrala nucleară de la Kozlodui, care asigură peste o treime din consumul de energie electrică al ţării și care depinde de apele Dunării pentru răcirea reactoarelor, va reduce cu aproximativ 120 de megawaţi capacitatea uneia dintre cele două unități aflate în funcțiune.

Reducerea producției are ca scop „asigurarea funcționării în condiții de siguranță” a centralei, a precizat ministerul bulgar, adăugând că prognozele hidrologice în amonte de centrală „continuă să indice o tendinţă de scădere” a cotelor apelor fluviului.

Potrivit ministerului, va fi pentru prima oară în cei 52 de ani de exploatare a centralei nucleare când condiţiile meteorologice şi hidrologice extreme impun o astfel de măsură.

Și România și Ungaria și-au redus recent producția de energie nucleară din cauza nivelului scăzut al Dunării, amintește AFP.

România a oprit complet centrala sa nucleară de la Cernavodă, care furnizează în mod obișnuit o cincime din energia electrică a țării, pe 13 august. Ungaria, la rândul său, încearcă să evite oprirea completă a centralei de la Paks, a cărei producție a fost redusă drastic de la sfârșitul lunii iulie.

În alte zone ale Europei, centrala nucleară de la Beznau, din nordul Elveției, a fost oprită în iunie din cauza temperaturilor ridicate ale apelor râurilor, în timp ce și Franța a redus producția mai multor reactoare din cauza valului de căldură.

Seceta din Europa este agravată de schimbările climatice provocate de activitatea umană, potrivit experților, care avertizează că problema se va accentua.