Bulgaria scumpește vinieta, de la 1 august 2026. Cât vor plăti șoferii taxa de drum

Şoferii vor plăti taxe mai mari pentru utilizarea drumurilor în Bulgaria începând cu 1 august 2026, potrivit unui proiect de hotărâre pus în consultare publică de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice de la Sofia, relatează Novinite, citată de News.ro.

Propunerea prevede o majorare cu 30% a tarifelor vinietelor pentru vehiculele cu masa de până la 3,5 tone.

Astfel, dacă proiectul va fi aprobat, preţul vinietei electronice anuale va creşte de la 49,60 euro la 64,50 euro.

Vinieta trimestrială va creşte de la 27,61 euro la 35,90 euro, iar cea lunară va costa 19,90 euro, faţă de 15,34 euro în prezent.

Se vor scumpi şi vinietele pe termen scurt. Vinieta săptămânală va creşte de la 7,67 euro la 10 euro, cea de weekend de la 5,11 euro la 6,60 euro, iar vinieta valabilă o zi va costa 5,30 euro, faţă de 4,09 euro în prezent.

Modificările propuse vizează şi sancţiunile pentru şoferii care circulă fără o vinietă valabilă. Taxa compensatorie pentru vehiculele de până la 3,5 tone va creşte cu 30%, de la 35,79 euro la 46,50 euro, dacă este achitată în termenul prevăzut.

Tarifele actuale ale vinietelor au rămas neschimbate de la introducerea sistemului electronic de taxare, în 2019, aceasta urmând să fie prima majorare semnificativă din ultimii şapte ani.

De ce scumpește Sofia taxele de drum

Alegerea lunii august pentru introducerea noilor tarife nu este întâmplătoare. Fiind perioada cu cel mai intens trafic de tranzit prin Bulgaria, o parte importantă din costuri va fi suportată de şoferii străini care folosesc reţeaua rutieră a ţării pentru a merge în concediu.

Majorarea a fost anunţată pentru prima dată de ministrul de Finanţe, Galab Donev, la prezentarea proiectului de buget pentru 2026. Potrivit estimărilor guvernului, noua structură tarifară va aduce venituri suplimentare de peste 20 de milioane de euro în 2026 şi de peste 48 de milioane de euro anual în anii următori.

Autorităţile spun că fondurile suplimentare vor fi direcţionate în principal către investiţii în infrastructura rutieră, amânate de mult timp. Sunt prevăzute reparaţii capitale şi lucrări de reabilitare a drumurilor de clasa a treia, care asigură legătura între comunităţile mici şi centrele regionale.

De asemenea, vor fi înlocuite parapetele deteriorate, vor fi realizate marcaje rutiere durabile din material termoplastic şi vor fi instalate sisteme autonome de iluminat în zonele cu risc ridicat.

O parte din venituri va fi utilizată şi pentru modernizarea sistemului naţional de taxare rutieră. Guvernul intenţionează să actualizeze modulele software, să extindă reţeaua de camere pentru monitorizarea traficului şi să reducă nivelul taxelor de drum neachitate sub 2% pe an.