Bulgaria sporește securitatea la rafinăria Lukoil, după ce a adoptat legea criticată de Moscova

Autoritățile bulgare fac inspecții și implementează măsuri de securitate la rafinăria de petrol din Burgas a producătorului rus Lukoil pentru a proteja infrastructura critică, a anunțat prim-ministrul Rosen Jelyazkov, luni, în condițiile în care guvernul se pregătește să preia controlul asupra amplasamentului, transmite Reuters.

Săptămâna trecută, Bulgaria a adoptat modificări legislative care îi permit să preia rafinăria și să o vândă unui nou proprietar ca să o ferească de sancțiunile americane.

Jelyazkov a declarat luni că măsurile, incluzând inspecții și pregătirea poliției militare, sunt preventive și vizează protejarea infrastructurii critice, inclusiv a rafinăriei de petrol și a altor instalații.

Sistem anti-drone în regiunea bulgară Burgas

Consiliul bulgar de miniștri a emis duminică un comunicat în care afirmă că serviciul de securitate a statului, Ministerul de Interne și Ministerul Apărării au luat măsuri suplimentare pentru a asigura securitatea „în zona amplasamentelor LKOH.MM ale Lukoil – elemente ale infrastructurii critice de pe teritoriul Bulgariei”.

„Ministerul Apărării a redistribuit un sistem anti-drone în regiunea Burgas”, se arată în comunicat. „Se efectuează o inspecție pentru a verifica respectarea planului și a măsurilor de securitate la instalațiile strategice”, mai scrie în comunicat.

Potrivit comunicatului, „echipele de poliție militară sunt, de asemenea, în așteptare și gata să asiste ministerul de interne”.

Postul de televiziune Nova TV din Bulgaria a relatat că vehiculele care intră sunt verificate strict, inclusiv pentru eventuale dispozitive explozive.

În baza noii legi, ar putea fi numit un manager special pentru a supraveghea vânzarea rafinăriei din Burgas. Lukoil, actualul proprietar, nu ar avea dreptul de a vota sau de a contesta decizia.

SUA și Marea Britanie au anunțat luna trecută sancțiuni pentru Lukoil și Rosneft, cele două mari companii petroliere ale Rusiei, din cauza războiului pe care îl poartă Moscova împotriva Ucrainei, complicând modul în care își desfășoară aceste companii operațiunile.

Ambasadorul Rusiei în Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, a declarat pentru TASS că acțiunile Bulgariei au fost „pripite și discutabile din punct de vedere juridic”.

„Încă trebuie să vedem cum funcționează această lege, însă în prezent arată ca o lege de expropriere a proprietăților”, a spus ea. „Bulgarii fac un pas foarte riscant. Creează un precedent periculos”, a conchis ambasadoarea.