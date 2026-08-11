Schimbare majoră pe una dintre cele mai populare aplicații de dating. Regula stabilită încă de la început, care le privea doar pe femei, abandonată

De când a fost lansat Bumble, în 2014, doar femeile puteau iniția conversații în cadrul potrivirilor cu bărbații de pe aplicație.

Marți, Bumble a anunțat că va permite oricăreia dintre persoanele implicate într-o „potrivire” să trimită primul mesaj, renunțând la regula conform căreia femeile trebuie să inițieze conversația, care a constituit o caracteristică definitorie a aplicației de dating încă de la lansarea ei.

Decizia a venit într-un moment în care companiile din întreaga lume care dezvoltă aplicații de întâlniri se confruntă cu oboseala utilizatorilor față de platformele tradiționale bazate pe glisare și cu încetinirea creșterii, ceea ce le-a determinat pe unele dintre ele, inclusiv Bumble și Match Group, proprietarul Tinder, să lanseze noi funcționalități și instrumente bazate pe inteligență artificială (AI) menite să îmbunătățească interacțiunea utilizatorilor, scrie The Guardian.

Încă de la lansarea Bumble, doar femeile puteau iniția conversații cu bărbații, în cadrul potrivirilor din aplicație, spre deosebire de majoritatea aplicațiilor de dating, inclusiv Tinder, unde oricare dintre utilizatori poate să trimită primul un mesaj către celălalt.

Bumble afirmă că testele efectuate în Canada au arătat rate mai mari de inițiere a discuțiilor, mai puține conversații necontinuate și mai multe conversații reciproce după introducerea modificărilor.

Compania extinde, de asemenea, perioada de răspuns pentru o potrivire de la 24 de ore la 72 de ore, în încercarea de a crește numărul de conversații și de a reduce numărul de potriviri care expiră fără nicio interacțiune.

Modificările reprezintă un răspuns la cererile utilizatorilor pentru „mai multă flexibilitate, mai puțină presiune și mai multe oportunități de a crea legături reale și semnificative”, a declarat fondatoarea și CEO-ul companiei, Whitney Wolfe Herd.

Mai devreme în cursul acestei luni, Bumble a prognozat venituri pentru al treilea trimestru sub estimările de pe Wall Street și a raportat o scădere de 16,4% a numărului de utilizatori plătitori. La rândul său, Match Group a raportat rezultate financiare dezamăgitoare pe tot parcursul anului 2026.

Aplicația Bumble, pe ecranul unui telefon mobil. FOTO: © Boumenjapet | Dreamstime.com