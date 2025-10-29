Bunul-simț e sfidat chiar în curtea Parlamentului României: „metamorfoza” trotuarelor  

Bucureștiul are o problemă reală cu traficul. Cu asta suntem cu toții de acord. Ce ne împarte însă în două tabere este soluția la această problemă: o parte a societății cere mai multe parcări și mai multe benzi de circulație (soluție care s-a dovedit de nenumărare ori ineficientă), iar cealaltă parte le cere autorităților să înăsprească regulile pentru cei care dețin mașini – sau măcar să aplice legile deja existente.

Cum ar putea fi respectate și aplicate aceste legi când chiar din curtea Parlamentului, Legislativul acestei țări, acolo unde se propun, modifică și se votează legi, regula bunului simț nu este respectată?

Mașini parcate pe trotuarul din curtea Parlamentului. Foto: HotNews / David Leonard Bularca

Mașini parcate pe trotuarul din curtea Parlamentului. Foto: HotNews / David Leonard Bularca

Fotografiile de mai sus au fost făcute marți, în jurul orei 12:00, în Curtea Parlamentului României. Părți mari din trotuar nu mai există, pentru că ele s-au „metamorfozat” în locuri de parcare de ocazie.

Pentru claritate și corectitudine, important de precizat este că mașinile sunt parcate în zona intrării S2 a Parlamentului, adică pe unde intră angajații sau invitații. Parlamentarii parchează, de regulă, într-un alt loc.

Parlamentul României este a treia clădire ca mărime din lume din punct de vedere al volumului, cu o suprafață desfășurată de 365.000 de metri pătrați, 270 de metri lungime, 84 înălțime și 16 metri adâncime. Are peste 1.000 de încăperi, cu 440 de birouri și peste 30 de săli, conform unei sumarizări făcute de Digi24.ro.

E firesc, așadar, să fie mulți oameni care lucrează aici. Fiecare dintre cei 464 de parlamentari are o echipă. Lucrează în Parlament sute de oameni. Așa se explică numărul mare de mașini și parcarea lor haotică. Unde să-și lase oamenii mașinile parcate? Sugestie: acasă. Stația de metrou Izvor este la câteva minute distanță.

O plimbare prin parc dimineața și seara – pentru că traversezi Parcul Izvor ca să ajungi de la metrou la Parlament și invers – nu face rău, din contră. La asta se adaugă și faptul că în momentul în care ajungi la Parlament nu trebuie să inventezi un loc de parcare care nu există. Sau la care nu ai acces.

Sau putem lăsa lucrurile să funcționeze așa în continuare. Mai ales pentru turiștii care merg să viziteze Parlamentul României. Își fac o imagine cât mai apropiată despre cum arată întreaga noastră Capitală după primii pași făcuți în zona Parlamentului. Partea bună e că în 7 decembrie vom avea alegeri pentru Primăria Capitalei. Vom afla din nou cum, în doar câteva luni sau câțiva ani, Bucureștiul va rezolva problema traficului – care este, de fapt, o problemă a mașinilor prea multe. Ca de obicei, rezolvarea aparține mereu viitorului, problemele sunt mereu ale prezentului.