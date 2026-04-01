Bunuri lipsă în depozite ANAF, inclusiv vreo 200 de mașini care ar fi trebuit sechestrate, dar … nu sunt de găsit

Pregătirile pentru lansarea portalului de vânzare de bunuri al ANAF au scos la iveală un număr semnificativ de probleme, cum ar fi lipsa din depozite a unor bunuri care apar în evidențele Fiscului, potrivit informațiilor Profit.ro.

Cel mai grav caz este cel al unui lot de circa 200 de mașini, asupra cărora în evidențele ANAF apare că ar fi fost instituit sechestru asigurător, dar care nu mai sunt de găsit.

Conducerea ANAF a solicitat tuturor administrațiilor și direcțiilor să clarifice situațiile în următoarele săptămâni, urmând ca, ulterior, cazurile care rămân neclarificate să fie investigate de Direcția de integritate, cu măsurile care se vor impune.

Perioada de clarificare este considerată necesară pentru cazurile în care anumite bunuri nu au putut fi găsite în primă fază din cauza unor eventuale erori.

În cazul celor circa 200 de mașini lipsă, din primele informații pare că anumite formalități nu au mai fost efectuate de către angajații Fiscului, iar mașinile au fost înstrăinate de datornici.

