Burj Khalifa riscă curând să-și pierdă titlul de cea mai înaltă clădire din lume

Alte două megaproiecte din Arabia Saudită amenință să fure „coroana” Burj Khalifa, simbolul Dubaiului, care deține titlul de cea mai înaltă clădire din lume, relatează TimeOut Dubai.

Cu o înălțime de 828 de metri, Burj Khalifa, cel mai faimos punct de reper din Dubai, ar putea fi depășit de două proiecte viitoare din Arabia Saudită.

Unul este Rise Tower, un megaproiect propus în Riad, prevăzut să atingă o înălțime de doi kilometri.

Planurile Riadului pentru un turn masiv care să doboare recorduri mondiale sunt în curs de elaborare încă din 2023, dar încă departe de data marii deschideri, fiind încă în faza de proiectare.

Turnul Rise este prevăzut să aibă 678 de etaje, care vor găzdui hoteluri de lux, restaurante de lux, punți de observație și birouri.

Acesta va constitui elementul central al unui plan general propus pentru un „oraș al viitorului” cu o suprafață de 306 kilometri pătrați, denumit proiectul „Polul Nord”.

Proiectul Rise Tower din Riad aparține firmei globale de arhitectură HKS. Proiectul pentru imensul turn a fost dezvăluit în 2025, susținut de Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită.

Lucrările la un alt zgârie-nori avansează

De cealaltă parte, construcția la Jeddah Economic Tower din orașul Jeddah, pe coasta Mării Roșii, continuă să avanseze, ajungând recent la 370 de metri.

Cunoscută și sub numele de JEC Tower, structura din Jeddah este proiectată să aibă o înălțime de peste 1 km, ceea ce ar depăși Burj Khalifa în clasamentul clădirilor înalte. Turnul va include unități rezidențiale de lux, spații comerciale, un hotel Four Seasons și o punte de observație cu vedere la Jeddah și Marea Roșie.

Proiectul de lungă durată al orașului Jeddah este în pregătire de mai bine de un deceniu, dar lucrările au fost făcute cu întreruperi.

Dezvoltatorul este format dintr-un consorțiu de investitori, liderul fiind Kingdom Holding Company, deținut de prințul saudit Al-Waleed bin Talal.

În ianuarie 2025, prințul Al-waleed bin Talal a anunțat reluarea lucrărilor printr-o postare pe rețelele de socializare, spunând „ne-am întors”, împreună cu o reprezentare artistică a turnului finalizat.

تحديث للتكسيات الزجاجيه لبرج جده

În martie 2026, turnul din Jeddah ajungea la etajul 91. Construcția urmează un ciclu mediu de construcție de cinci zile, susținut de o forță de muncă estimată la 5.200 de persoane.