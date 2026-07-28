Burnham îi furnizează lui Zelenski tehnologie militară. Ce este „Mantia de Piatră”

Andy Burnham, noul prim-ministru britanic, aflat în funcție de doar șapte zile, l-a primit luni, 27 iulie, pe primul lider străin. Alegerea este semnificativă, având în vedere că este vorba de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, notează ziarul italian Il Corriere Della Sera, preluat de Rador Radio România.

Cei doi au vizitat cea mai importantă și istorică bază navală a Marii Britanii, situată la Portsmouth, la aproximativ 100 de kilometri sud-vest de Londra.

Într-un interviu acordat BBC, Burnham a asigurat că guvernul său nu își va schimba poziția și va „sprijin deplin” rezistența ucraineană, o continuitate care a rămas neîntreruptă în ciuda schimbării de la conducerea executivului britanic.

Vizita este una memorabilă, întrucât marchează o schimbare în relația dintre ucraineni și aliații lor occidentali. În ultimii ani, Marea Britanie a fost unul dintre principalii susținători financiari ai Ucrainei, oferind un total de 25 de miliarde de lire sterline (aproximativ 29,3 miliarde de euro). Mai mult, pe 16 iulie, în timpul celei mai recente deplasări ale sale la Kiev, fostul premier britanic Keir Starmer a anunțat personal un pachet suplimentar în valoare de 255 de milioane de lire sterline (aproximativ 300 de milioane de euro).

Astăzi, însă, Burnham va împărtăși cu Zelenski drepturile de proprietate intelectuală pentru un nou dispozitiv dezvoltat de industria britanică de apărare: „Stone Cloak” („Mantia de Piatră”). Este vorba despre o unitate electronică, de dimensiunea unei tablete, pe care ucrainenii o pot instala pe dronele lor. Dispozitivul emite semnale care induc în eroare sistemele de interceptare inamice, împiedicând astfel identificarea și doborârea aparatelor de zbor.

🇬🇧🇺🇦 UK PM Andy Burnham says Britain is sending Ukraine new homegrown jamming tech, “Stone Cloak,” to protect its attack drones.



The tablet-sized devices disrupt Russian air defenses so the drones can reach their targets and stay in the air longer.



Ukraine will even get the… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 27, 2026

Ministerul britanic al Apărării a furnizat deja armatei de la Kiev mii de astfel de unități, iar acum producătorii ucraineni le vor putea fabrica la scară largă și într-un ritm mai rapid.

Londra își reafirmă astfel poziția de lider și în acest domeniu, unul care s-ar putea dovedi crucial pentru evoluția războiului: partajarea tehnologiei, inclusiv a celor mai avansate sisteme, cu guvernul Zelenski.

Ucrainenii insistă pentru extinderea acordurilor cu partenerii lor, începând cu Statele Unite. La summitul NATO de la Ankara din 8 iulie, Donald Trump îi promisese lui Zelenski că va autoriza producția de baterii de rachete Patriot.

În urmă cu câteva zile, președintele ucrainean a anunțat personal, pe rețelele sociale, că s-a întâlnit la Kiev cu o delegație a companiei Raytheon, producătoarea sistemului Patriot, numai că americanii nu au făcut nicio declarație. Însă, în ciuda faptului că experții, inclusiv cei de la Kiev, avertizează că va fi nevoie de ani până când va putea începe asamblarea rachetelor, Zelenski este convins că industriile americană și ucraineană vor colabora. Între timp, se bucură de inițiativa britanică „Stone Cloak”.