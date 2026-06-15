BYD Dolphin G DM-i a ajuns la București și promite peste 1.000 km cu un singur plin

Se dă o dimineață de vineri, o grădină urbană și un pariu cu ploaia de vară. Ce au în comun toate aceste elemente? Lansarea noului BYD Dolphin G DM-i, o mașină care promite să te ducă de la București la Iași și apoi la Timișoara, dintr-o singură alimentare. Plus că-i o mașină echipată pentru karaoke, dar și una la care poți să-ți faci popcorn. Dar vă povestesc imediat.

Într-o atmosferă care amintește de festivalurile cool, în Grădina Olovina din București, BYD a prezentat oficial noul Dolphin G DM-i, primul său hatchback compact plug-in hybrid dezvoltat special pentru piața europeană.

Evenimentul a fost găzduit alături de Matinalul Radio ZU, transmis în direct de la fața locului, și a adus în prim-plan un model care promite să schimbe percepția asupra costurilor de utilizare ale unei mașini de familie.

Cu o autonomie totală de până la 1.040 km și un consum oficial ponderat de doar 1,4 litri/100 km, noul Dolphin G DM-i se adresează șoferilor care își doresc avantajele mobilității electrice fără grija încărcărilor frecvente pe distanțe lungi.

Un hatchback compact gândit pentru viața de zi cu zi

La prima vedere, Dolphin G DM-i este o mașină absolut superbă, dar asta nu e tot. Compactă, cu dimensiuni potrivite pentru traficul urban: doar 4,16 metri lungime, cinci locuri și un portbagaj de 425 de litri. Repet, 425 litri, un spațiu generos de adunat toate lucrurile celor mici, plus hobby-urile celor mari.

Mai mult, în practică, miza modelului este eficiența. În oraș, mașina poate parcurge până la 105 kilometri în regim exclusiv electric, suficient pentru majoritatea deplasărilor zilnice fără consum de benzină. Pentru drumurile mai lungi intervine sistemul hibrid plug-in, care combină motorul electric și cel pe benzină pentru o autonomie totală de peste 1.000 km.

Ce înseamnă, de fapt, un hibrid plug-in?

Eu nu am permis de conducere, dar mi-a fost foarte ușor să înțeleg toate caracteristicile tehnice ale noului model. De aceea, chiar și pentru șoferii care nu urmăresc constant noutățile industriei auto, conceptul este mai simplu decât pare.

Așadar, un hibrid plug-in poate fi încărcat la priză și funcționează ca o mașină electrică pe distanțe scurte. Atunci când bateria se descarcă sau când este nevoie de autonomie suplimentară, motorul pe benzină preia automat sarcina. Rezultatul înseamnă costuri reduse ale rulării electrice, dar și flexibilitatea unei mașini convenționale, fără emoțiile asociate căutării unei stații de încărcare în timpul unei călătorii lungi.

Denumirea „DM-i” a tehnologiei Super Hybrid vine de la „Dual Mode Intelligence”, însă această formulare simplifică un sistem complex, care include două motoare electrice: unul pentru propulsie și unul cu rol de generator, un motor pe benzină și o gestionare permanentă prin unități de control al puterii, pentru a livra echilibrul optim între performanță și eficiență. (Și da, că spuneam eu mai devreme, poți folosi priza pe care o poți folosi la încărcare, o poți folosi chiar și să faci popcorn; cam ca o baterie prosumator).

Cât consumă în realitate?

BYD anunță un consum oficial ponderat de 1,4 litri la 100 km, valoare calculată conform standardelor europene pentru vehicule plug-in hybrid.

Pe înțelesul tuturor, acest lucru înseamnă că utilizatorii care își încarcă regulat mașina și circulă preponderent urban pot reduce semnificativ consumul de combustibil față de un model pe benzină convențional. Pentru mulți șoferi, deplasările zilnice ar putea fi realizate aproape integral în modul electric, în timp ce motorul clasic rămâne disponibil pentru concedii și drumuri lungi.

Ce e absolut fascinant este că mașina asta poate servi ca mijloc de transport, dar și ca spațiu de entertainment, pentru că poți face karaoke chiar în timp ce mergi spre destinația visurilor tale. Foarte cool, mai ales dacă ai copii cu tine.

Patru versiuni disponibile din această vară

Noul Dolphin G DM-i va putea fi comandat în România începând din vara anului 2026, iar primele livrări sunt programate pentru toamnă.

Modelul va fi disponibil în patru niveluri de echipare – Active, Boost, Comfort, Sport și într-o paletă variată de culori, de la Skiing White, Time Grey și Obsidian Black, până la Ocean Blue și Orange Sunset. Versiunea Sport adaugă accente vizuale distinctive și combinații interioare bicolore.

Prin această gamă, constructorul își propune să acopere atât nevoile utilizatorilor care caută o mașină eficientă pentru oraș, cât și ale celor interesați de dotări și tehnologie suplimentară.

„Avem peste 1,4 milioane vândute până în prezent, ceea ce ne poziționează pe locul 1 la nivel global. Suntem prezenți în absolut toate segmentele, cu un line-up impresionant, de la segmentul A până la segmentul de SUV, mașini de oraș, atât electrice cât și hibrid plug-in, cu un portofoliu super-hibrid, poate unic în gamă. De ce spun asta? Pentru că BYD a decis să răspundă cumva acestui rage-anxiety al clientului, aducând în portofoliu acest DM-i. Ce este DM-i? DM-i este de fapt un plug-in-hydric care funcționează preponderent folosind motorul electric. Acel motor termic având funcție de încărcare a bateriei atunci când este nevoie.” a declarat Andrei Duică, Deputy Country Manager BYD Romania și Bulgaria

RadioAventura 2026: 3.000 de kilometri și o mașină oferită cadou

Elementul care a diferențiat lansarea de astăzi de un eveniment auto clasic, este parteneriatul cu Radio ZU și proiectul RadioAventura 2026. Asta înseamnă că, începând cu 14 iunie, caravana va porni din București într-un traseu de peste 3.000 de kilometri, care va traversa zece dintre cele mai importante orașe ale României pe parcursul a două săptămâni.

În fiecare dimineață, echipa Morning ZU, formată din Daniel Buzdugan și Mihai Morar, va transmite live dintr-un alt oraș, transformând călătoria într-o experiență națională pentru ascultători.

Mai mult, publicul va putea participa la un concurs special organizat în cadrul caravanei. Prin scanarea codurilor QR disponibile la opririle oficiale, ascultătorii vor intra în cursa pentru marele premiu: prima mașină BYD Dolphin G DM-i oferită unui client din România.

Câștigătorul va fi desemnat pe 26 iunie, la revenirea caravanei Morning ZU în București.

Pentru BYD, lansarea unui model nou nu înseamnă doar prezentarea unui automobil, ci și construirea unei relații directe cu publicul. Parteneriatul cu Radio ZU ne permite să ducem BYD Dolphin G DM-i într-un context relevant pentru România, pe drumuri reale, în orașe diferite și aproape de comunități. Este o modalitate firească de a arăta cum tehnologia BYD poate răspunde nevoilor actuale de mobilitate, dincolo de date tehnice sau promisiuni de brand”, mai spune Andrei Duică, Deputy Country Manager BYD Romania și Bulgaria.

Un debut care pune accent pe accesibilitate

Prin Dolphin G DM-i, BYD nu lansează doar un nou model, ci încearcă să facă tehnologia plug-in hybrid mai ușor de înțeles pentru publicul larg. Cu autonomie electrică pentru utilizarea zilnică, peste 1.000 km disponibili pentru călătorii și costuri reduse de exploatare, noul hatchback compact intră pe piața românească într-un moment în care tot mai mulți șoferi caută alternative eficiente la automobilele convenționale.

Iar dacă strategia companiei va funcționa, primul proprietar român al unui Dolphin G DM-i ar putea pleca acasă cu mașina chiar înainte ca modelul să ajungă în showroom-uri.

Articol susținut de BYD