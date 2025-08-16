Ca „Articolul 5” al NATO, dar în afara Alianței: Ce variantă de garanții de securitate pentru Ucraina se discută acum

Președintele SUA, Donald Trump, și liderii europeni au discutat sâmbătă, în cadrul unei convorbiri telefonice, despre posibile garanții de securitate pentru Ucraina. Varianta discutată ar fi cea a unor garanții de securitate în afara NATO, dar similare cu „Articolul 5” al Alianței Nord-Atlantice, au declarat Reuters două surse familiarizate cu subiectul.

Una dintre aceste persoane, care a solicitat să rămână anonimă pentru a putea vorbi despre chestiuni sensibile, a afirmat că liderii europeni vor să clarifice rolul pe care l-ar avea SUA în acest context, adăugând că nu există încă detalii privind prlanul.

Potrivit Articolului 5 al NATO, orice atac lansat asupra unuia dintre cei 32 de membri ai săi ca un atac asupra tuturor.

Liderii europeni au subliniat, într-un comunicat comun de sâmbătă, că „Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială“.

„Salutăm declarația președintelui Trump potrivit căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate. Coaliția Voinței este pregătită să joace un rol activ”, au adăugat aceștia.

Tot sâmbătă, președintele Volodimir Zelenski a spus după ce a discutat cu liderii europeni că „securitatea (Ucrainei) trebuie garantată într-un mod de încredere și pe termen lung, cu implicarea atât a Europei, cât și a SUA”.

„Cele mai interesante progrese de la Anchorage”

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat sâmbătă că Donald Trump și Vladimir Putin au discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina în cadrul summitului de la Alaska, care a avut loc cu o zi înainte.

„Punctul crucial rămâne garanțiile de securitate pentru a preveni noi invazii rusești, iar acesta este aspectul în care s-au înregistrat cele mai interesante progrese de la Anchorage”, a declarat Meloni într-o declarație, a doua referitoare la summit.

Meloni a afirmat că Trump a subliniat o propunere italiană anterioară privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, „inspirată de articolul 5 al NATO”.

„Punctul de plecare al propunerii este definirea unei clauze de securitate colectivă care ar permite Ucrainei să beneficieze de sprijinul tuturor partenerilor săi, inclusiv al SUA, gata să ia măsuri în cazul în care va fi atacată din nou”, a spus Meloni.

foto: © SlavkoSereda | Dreamstime.com