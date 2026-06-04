„Ca un boa constrictor”. Rusia critică exercițiul militar din Serbia la care participă opt țări NATO, printre care și România

Imagine cu militari americani la ediția din 2023 a exercițiului multinațional Platinum Wolf din Serbia. Credit: APFootage / Alamy / Profimedia

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de externe al Rusiei, Maria Zaharova, a criticat exercițiul anual „Platinum Wolf” din Serbia, acuzând NATO că încearcă să subjuge Serbia „ca un boa constrictor”, a transmis Reuters.

Reprezentanta diplomației ruse susține că NATO vrea să preia controlul asupra Balcanilor și să îndepărteze Serbia de Rusia.

„Își încolăcesc iubirea în jurul Serbiei ca un boa constrictor”, le-a spus ea reporterilor, ironic.

Rusia are în mod tradițional relații solide cu Serbia, care a fost supusă unei campanii de bombardamente NATO în 1999, în timpul războiului din Kosovo.

România și alte șapte țări NATO la exercițiul militar din Serbia

Autoritățile sârbe spun că exercițiul anual Platinum Wolf, sau Lupul de Platină, care a început pe 1 iunie cu sprijinul comandamentului european al SUA, are ca scop „consolidarea competenței și a înțelegerii reciproce” între țările participante, printre care se numără opt membri NATO.

Evenimentul se va încheia pe 13 iunie, iar la el iau parte peste 550 de membri ai forțelor armate sârbe și ai forțelor armate din România, SUA, Marea Britanie, Italia, Ungaria, Grecia, Macedonia de Nord și Muntenegru, respectiv Azerbaidjan și Bosnia-Herțegovina, conform descrierii de pe site-ul oficial al armatei Serbiei.

Serbia găzduiește exercițiile Platinum Wolf din 2014.

„Pe lângă îmbunătățirea capacităților comandamentelor și unităților, prin participarea la exerciții internaționale, Forțele Armate Sârbe confirmă simultan angajamentul țării noastre față de cooperarea cu toți partenerii și menținerea păcii și stabilității”, mai scrie în comunicatul de pe site-ul instituției.