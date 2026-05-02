Cabinetul unde o femeie a făcut un „mini lifting facial”, a intrat în comă și a murit, închis de autorități

Cabinetul privat din Capitală, unde o pacientă a intrat în comă cerebrală și ulterior a decedat, după o intervenție estetică, a fost închis, a anunțat vineri Ministerul Sănătății.

„Deși, inițial, verificările au fost întârziate de faptul că unitatea a fost găsită închisă, în urma demersurilor, inspectorii sanitari au reușit să efectueze controlul, conform atribuțiilor legale”, a precizat instituția într-un comunicat.

Pentru neregulile grave constatate, inspectorii sanitari au decis închiderea cabinetului medical, ridicarea Autorizației Sanitare de Funcționare și aplicarea mai multor amenzi în cumul de 70.000 de lei pentru: deficiențe majore în procesul de sterilizare a instrumentarului medical, nerespectarea dotărilor obligatorii și a circuitelor funcționale, încălcarea normelor de igienă și a protocoalelor de dezinfecție, potrivit sursei citate de Agerpres.

Pe 29 aprilie, Colegiul Medicilor din Municipiul București a anunțat că s-a autosesizat în cazul pacientei care a intrat în comă cerebrală după o procedură estetică de tip „mini lifting facial”, realizată într-o clinică din Capitală și care ulterior a decedat.

Colegiul Medicilor din București a inițiat cercetarea disciplinară a medicului implicat în intervenție.

Inițial autorităție nu au putut începe controlul imediat, deoarece cabinetul era închis și medicul de negăsit, potrivit Antena 3.

În comă după intervenția estetică

Valentin, o femeie de 45 de ani din Râmnicul Vâlcea, a murit la 10 zile după ce a intrat în comă cerebrală, în urma intervenției estetice făcute în cabinetul din Capitală, potrivit Observator News.

Femeia s-a simțit rău în cabinet și a suferit o complicație gravă în timpul procedurii estetice realizate în cabinetul privat din zona Dorobanți–Primăverii din Capitală al lui Marian Simion.

A fost dusă inițial la Spitalul Floreasca, apoi transportată la Institutul de Neurologie.

Familia victimei a acuzat medicul că nu i-ar fi făcut analize şi că ar fi operat-o într-un cabinet de dentist.

Potrivit soțului ei, femeia a semnat, la indicațiile medicului, o hârtie în care a declarat că știe de existnța unor posibile complicații și că acceptă procedura estetică fără a putea să ceară ulterior daune morale sau materiale. În plus, se obliga să nu „defaimeze” cabinetul privat, în caz contrar era obligată să plătească daune medicului.

La spital, femeia a fost descoperit cu o boală a sistemului imunitar și că ar fi putut avea un anevrism mai vechi.

Ce spune medicul

Marian Simion, medicul estetician, a declarat că nu are ce să-și reproșeze. „Totul a fost informat, totul a fost în regulă”, a spus el.

Acesta a precizat că pentru intervenția cu anestezie locală nu este nevoie de analize în prealabil.

După decesul femeii de 45 de ani, alte foste paciente au acuzat medicul că le-a făcut intervenții greșite.