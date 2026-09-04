Cadoul premierului belgian pentru omologul indian nu a supraviețuit călătoriei. Gluma făcută de Bart De Wever

Cadoul din ciocolată pe care îl pregătise premierul belgian Bart De Wever pentru omologul său indian, Narendra Modi, s-a deteriorat în timpul zborului, potrivit Politico.

Bart de Wever voia să îi aducă lui Narendra Modi o replică a Porții Indiei „din cea mai bună ciocolată belgiană” și a glumit pe seama incidentului în timpul conferinței comune de presă.

„Spre deosebire de adevărata Poartă a Indiei, care rezistă de aproape un secol, versiunea din ciocolată nu a supraviețuit nici măcar călătoriei spre India”, a spus liderul belgian. „Ciocolata este excelentă pentru diplomație, dar nu și pentru călătoriile diplomatice”, a adăugat De Wever.

„Într-un fel sau altul, i-o voi aduce prim-ministrului intactă”

Poarta Indiei este un monument de război din New Delhi, iar De Wever a spus că replica avea scopul de a-i omagia pe cei peste 9.000 de soldați indieni care au luptat și au murit pe frontul din Flandra în Primul Război Mondial.

Potrivit premierului belgian, o variantă de rezervă a replicii din ciocolată se află în Belgia.

„Într-un fel sau altul, i-o voi aduce prim-ministrului intactă”, a promis Bart De Wever.

Dincolo de problema protocolară, De Wever și Modi au convenit să aprofundeze cooperarea în domeniul apărării, al combaterii crimei organizate și în sectorul energiei regenerabile, urmărind în același timp să stimuleze comerțul.

Este prima oară în 20 de ani când un premier al Belgiei merge într-o vizită oficială în India, potrivit VRT.

Bart De Wever l-a invitat pe Narendra Modi să efectueze, la rândul său, o vizită în Belgia.