Cafeaua băută de președintele Siriei și platită cu Visa, devenită un simbol

Un gest aparent banal pentru o mare parte din lume făcut de liderul de la Damasc a marcat momentul în care Siria a fost eliminată oficial de SUA de pe lista statelor care sponsorizează terorismul.

Președintele sirian Ahmed al-Sharaa și-a plătit cafeaua în capitala țării cu un card Visa.

Ceașca de cafea achiționată în cafeneaua din centrul istoric al Damascului a devenit simbolul ales de Siria pentru reintegrarea economică, scrie EuroNews.

Gestul lui al-Sharaa a fost făcut public printr-o înregistrare video publicată de un cont oficial al guvernului pentru a marca decizia Washingtonului de a scoate țara de pe lista neagră a terorismului.

"Will that be cash or credit, Mr. President?"



President Ahmed al-Sharaa pays with a Visa card in the heart of Old Damascus, joined by Central Bank Governor Mohammed Safwat Raslan.



For more than fifteen years, this simple transaction was impossible.



Today, in the oldest… pic.twitter.com/yLEW6ISJaz — Syrian Response (@SyrianResponse) August 26, 2026

„Timp de mai bine de 15 ani, această simplă tranzacție a fost imposibilă”, a fost mesajul transmis.

Președintele sirian a fost însoțit de guvernatorul băncii centrale, Mohammed Safwat Raslan, în centrul Damascului, când a folosit cardul Visa la cafenea.

Raslan a calificat eliminarea de pe listă drept „un pas istoric care readuce țara la locul ei natural în sistemul economic global”.

Ce sancțiuni au ridicat SUA?

Statele Unite au anunţat luni că au scos Siria de pe lista ţărilor acuzate de sprijinirea terorismului, listă pe care această ţară figura de 47 de ani, marcând o nouă etapă în procesul de ridicare treptată a sancţiunilor americane.

La nici doi ani de la căderea lui Bashar al-Assad, în decembrie 2024, guvernul lui Trump îşi exprimase la începutul lunii iulie intenţia de a elimina Siria de pe această listă.

Decizia a venit odată cu eliminarea grupării Hayat Tahrir al-Sham, fostul grup paramilitar condus de actualul lider sirian care a dus la căderea regimului al-Assad în Siria, de pe o listă globală specială a organizațiilor teroriste.

După preluarea puterii, în decembrie 2024, Ahmed al-Sharaa a anunţat dizolvarea tuturor grupărilor armate care l-au răsturnat pe Bashar al-Assad.

Începând de anul trecut, numeroase ţări occidentale au anulat treptat sancţiunile impuse Siriei, în special Canada şi Marea Britanie. Uniunea Europeană le-a ridicat încă din mai 2025.

Multe sancțiuni, deja ridicate

Majoritatea sancțiunilor SUA fuseseră deja ridicate anterior. Cu toate acestea, desemnarea ca stat care susține terorismul impunea restricții asupra tranzacțiilor financiare, care continuau să descurajeze băncile și investitorii.

De atunci, Trezoreria SUA a confirmat că instituțiile financiare americane pot deservi clienți sirieni, pot procesa plăți care implică bănci siriene și pot stabili relații bancare de corespondență.

Măsura „va contribui la atragerea de investiții suplimentare în Siria pentru a promova stabilitatea politică și economică”, a declarat șeful Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

Eliminarea de pe listă echivalează cu „practic, un semnal verde” pentru investițiile în reconstrucție, potrivit Tellimer, o firmă de cercetare a piețelor emergente cu sediul în Dubai, care se așteaptă ca sectorul bancar, cel al tehnologiei și al telecomunicațiilor să beneficieze cel mai mult de restabilirea accesului la SWIFT.

Totuși, vor rămâne în vigoare măsurile care vizează grupurile associate cu Bashar al-Assad, a celor care încalcă drepturile omului și a traficanților de captagon, un drog sintetic cunosct și sub denumirea de „cocaina săracilor” și „drogul jihadului”.

Bruxellesul s-a aliniat Statelor Unite în ceea ce privește ridicarea sancțiunilor împotriva Siriei.