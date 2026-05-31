Cafenea închisă la Teheran pentru promovarea „satanismului”

Poliția iraniană a închis o cafenea situată în centrul Teheranului, acuzată că promova „activități satanice”, au relatat duminică mass-media locale, scrie AFP.

Situat pe faimoasa bulevard Valiasr, localul a găzduit evenimente în cadrul cărora s-a difuzat muzică care „a favorizat comportamente anormale”, a indicat agenția locală Fars.

Un scurt videoclip fără sunet difuzat de agenția Tasnim arată o sală aglomerată în care muzicienii cântă la chitară, în timp ce clienții dau din cap în ritmul muzicii.

Autoritățile iraniene efectuează în mod regulat descinderi și arestări care vizează adunările, în special concertele de rock și heavy metal, pe care le acuză că promovează „satanismul”.

În general, Republica Islamică reprimă activitățile pe care le consideră contrare valorilor islamice sau marcate de influențe occidentale.