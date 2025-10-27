Câini roboți și roiuri de drone cu inteligență artificială: Cum poate China să folosească DeepSeek într-o eră a războiului

Un vehicul aerian de luptă fără pilot GJ-11 al Armatei Populare de Eliberare în timpul unei parade militare pe 3 septembrie 2025 în Beijing, China. Sursă foto: Ethan Hunter / Zuma Press / Profimedia

Gigantul chinez de stat din domeniul apărării, Norinco, a prezentat în februarie un vehicul militar capabil să desfășoare autonom operațiuni de sprijin în luptă la o viteză de 50 de kilometri pe oră. Acesta era alimentat de DeepSeek, compania al cărei model de inteligență artificială este mândria sectorului tehnologic din China, scrie Reuters.

Lansarea Norinco P60 a fost promovată de oficialii Partidului Comunist în declarații de presă ca o primă demonstrație a modului în care Beijingul folosește DeepSeek și inteligența artificială pentru a recupera decalajul în cursa înarmărilor cu Statele Unite, într-un moment în care liderii ambelor țări au îndemnat armatele să se pregătească pentru conflict.

O analiză Reuters a sute de lucrări de cercetare, brevete și înregistrări de achiziții oferă o imagine de ansamblu a eforturilor sistematice depuse de Beijing pentru a valorifica inteligența artificială în scopuri militare.

Detaliile privind modul de funcționare al sistemelor din spatele armelor de nouă generație ale Chinei și măsura în care acestea au fost utilizate sunt secrete de stat, dar înregistrările de achiziții și brevetele oferă indicii cu privire la progresele înregistrate de Beijing în ceea ce privește capacități precum recunoașterea autonomă a țintelor și sprijinul în timp real pentru luarea deciziilor pe câmpul de luptă, într-un mod care oglindește eforturile Statelor Unite.

Reuters nu a putut stabili dacă toate produsele au fost construite, iar brevetele nu indică neapărat tehnologia operațională.

Cipurile Nvidia, la mare căutare

Forțele Armate Chineze (Armata de Eliberare a Poporului) continuă să utilizeze și să caute cipuri Nvidia, inclusiv modele supuse controlului exporturilor din SUA, potrivit documentelor, ofertelor și brevetelor.

Reuters nu a putut stabili dacă aceste cipuri au fost stocate înainte ca Washingtonul să impună restricții, deoarece documentele nu precizează când a fost exportat hardware-ul utilizat.

Brevetele depuse în luna iunie arată utilizarea acestora de către institute de cercetare legate de armată. În septembrie 2022, Departamentul de Comerț al SUA a interzis exporturile către China ale popularelor cipuri A100 și H100 de la Nvidia.

Purtătorul de cuvânt al Nvidia, John Rizzo, a declarat pentru Reuters că, deși firma nu poate urmări revânzările individuale ale produselor vândute anterior, „reciclarea unor cantități mici de produse vechi, second-hand, nu permite nimic nou și nu ridică nicio problemă de securitate națională. Utilizarea produselor restricționate pentru aplicații militare ar fi imposibilă, fără suport, software sau întreținere”.

Departamentul Trezoreriei și Departamentul Comerțului din SUA nu au răspuns la întrebările referitoare la concluziile Reuters.

Presiune pe companiile naționale

Armata chineză a crescut, de asemenea, în 2025, utilizarea contractorilor care susțin că folosesc exclusiv hardware fabricat în țară, cum ar fi cipurile de inteligență artificială Huawei, a declarat Sunny Cheung, membru al think-tank-ului de politică de apărare Fundația Jamestown, cu sediul la Washington, care a analizat câteva sute de oferte emise de Rețeaua de Achiziții a Forțelor Armate Chineze pe parcursul a șase luni în acest an.

Reuters nu a putut confirma în mod independent afirmația sa, dar schimbarea ar coincide cu o campanie de presiune publică a Beijingului asupra firmelor naționale pentru a utiliza tehnologia fabricată în China.

Analiza agenției de știri a anunțurilor de achiziții și a brevetelor depuse la oficiul de brevete din China a constatat cererea și utilizarea cipurilor Huawei de către structuri ale armatei chineze, dar nu a putut verifica toate ofertele văzute de Fundația Jamestown, care publică săptămâna aceasta un raport pe care l-a furnizat în avans agenției Reuters.

Huawei a refuzat să comenteze când a fost întrebată despre utilizarea militară a cipurilor sale. De asemenea, Ministerul chinez al Apărării, DeepSeek și Norinco nu au răspuns solicitărilor de comentarii cu privire la utilizarea inteligenției artificiale în aplicații militare. Universitățile și firmele de apărare care au depus brevetele și lucrările de cercetare văzute de Reuters nu au răspuns nici ele la întrebări similare.

Folosirea modelelor DeepSeek

Utilizarea modelelor DeepSeek a fost indicată în mai multe de zece licitații ale structurilor militare chineze depuse în acest an și văzute de Reuters, în timp ce doar una făcea referire la modelul Qwen al Alibaba, un rival intern important.

Alibaba nu a răspuns la solicitarea de comentarii cu privire la utilizarea militară a Qwen.

Anunțurile de achiziții legate de DeepSeek s-au accelerat pe tot parcursul anului 2025, noi aplicații militare apărând în mod regulat în rețeaua Armatei de Eliberare a Poporului, potrivit Fundației Jamestown.

Popularitatea DeepSeek în cadrul Forțelor Armate Chineze reflectă, de asemenea, eforturile Beijingului de a obține ceea ce numește „suveranitate algoritmică”, reducerea dependenței de tehnologia occidentală și consolidarea controlului asupra infrastructurii digitale critice.

Departamentul Apărării al SUA a refuzat să comenteze utilizarea inteligenței artificiale de către Armata de Eliberare a Poporului.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a răspuns la întrebările Reuters că „DeepSeek a oferit de bunăvoie și va continua probabil să ofere sprijin operațiunilor militare și de informații ale Chinei”.

Washingtonul va „urmări o strategie îndrăzneață și incluzivă pentru tehnologia americană de IA cu țări străine de încredere din întreaga lume, păstrând în același timp tehnologia departe de mâinile adversarilor noștri”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Cerere pentru câini roboți

Conform documentelor consultate de Reuters, China ia în considerare utilizarea câinilor roboți echipați cu inteligență artificială care explorează în haite și a roiurilor de drone care urmăresc în mod autonom țintele, precum și a centrelor de comandă cu imersiune vizuală și a simulărilor avansate de jocuri de război.

În noiembrie 2024, Forțele Armate Chineze au lansat o licitație pentru câini roboți cu inteligență artificială care ar explora împreună amenințările și ar elimina pericolele explozive.

Reuters nu a putut identifica dacă licitația a fost câștigată. China a utilizat anterior câini roboți înarmați de la producătorul de roboți cu IA Unitree în exerciții militare, potrivit imaginilor publicate în mass-media de stat. Unitree nu a răspuns la întrebările referitoare la colaborarea sa cu armata chineză.

Analiza brevetelor, licitațiilor și lucrărilor de cercetare publicate în ultimii doi ani arată cum Armata de Eliberare a Poporului și structurile sale se orientează către inteligența artificială pentru a îmbunătăți planificarea militară, inclusiv dezvoltarea de tehnologii pentru analiza rapidă a imaginilor surprinse de sateliți și drone.

10.000 de scenarii de luptă, în mai puțin de un minut

Cercetătorii de la Landship Information Technology, o companie chineză care integrează sisteme de IA în vehicule militare, inclusiv cele ale Norinco, au declarat într-un document publicat în februarie pentru a-și promova serviciile că tehnologia sa bazată pe cipuri Huawei poate identifica rapid ținte din imagini satelitare, coordonându-se în același timp cu radarele și aeronavele pentru a executa operațiuni.

Timpul necesar strategilor militari pentru a trece de la găsirea și identificarea unei ținte la executarea unei operațiuni a fost, de asemenea, scurtat de IA, potrivit Universității Tehnologice Xi’an.

Cercetătorii de la acest institut au declarat într-un rezumat al concluziilor lor publicat în luna mai că sistemul lor bazat pe DeepSeek a fost capabil să evalueze 10.000 de scenarii de luptă, fiecare cu variabile, teren și desfășurări de forțe diferite, în doar 48 de secunde.

O astfel de sarcină ar fi necesitat 48 de ore pentru a fi finalizată de o echipă convențională de strategi militari, au afirmat cercetătorii. Reuters a precizat că nu a putut verifica în mod independent afirmațiile acestora.

Arme autonome

Documentele sugerează că entitățile militare chineze investesc în tehnologii de luptă din ce în ce mai autonome.

Douăzeci și patru dintre licitațiile și brevetele consultate de Reuters arată că armata Beijingului încearcă să integreze inteligența artificială în drone, astfel încât acestea să poată recunoaște și urmări ținte, precum și să lucreze împreună în formații cu intervenție umană minimă.

Universitatea Beihang, cunoscută pentru cercetările sale în domeniul aviației militare, utilizează DeepSeek pentru a îmbunătăți procesul decizional al roiurilor de drone atunci când vizează ținte „joase, lente, mici”, termen militar pentru drone și avioane ușoare, potrivit unei cereri de brevet depuse anul acesta.

Liderii apărării chineze s-au angajat public să mențină controlul uman asupra sistemelor de arme, pe fondul îngrijorării tot mai mari că un conflict între Beijing și Washington ar putea duce la utilizarea necontrolată a munițiilor bazate pe inteligență artificială.

Armata SUA, care investește și ea în IA, își propune să desfășoare mii de drone autonome până la sfârșitul anului 2025, în ceea ce oficialii numesc o încercare de a contracara avantajul numeric al Chinei în domeniul vehiculelor aeriene fără pilot.

Cipuri americane, modele chineze

Contractorii chinezi din domeniul apărării, precum Shanxi 100 Trust Information Technology, au promovat în materialele de marketing dependența lor de componente produse pe plan intern, precum cipurile Ascend ale Huawei, care permit funcționarea modelelor de inteligență artificială.

Firma nu a răspuns la întrebările privind relația sa cu Huawei și Forțele Armate Chineze.

În ciuda trecerii la procesoare interne, hardware-ul Nvidia continuă să fie frecvent citat în cercetările făcute de academicieni cu legături în armată, potrivit unei analize a cererilor de brevet din ultimii doi ani.

Reuters a identificat 35 de cereri care fac referire la utilizarea cipurilor A100 de la Nvidia de către academicieni de la Universitatea Națională de Tehnologie a Apărării (NUDT) a armatei și de la „Seven Sons”, un grup de universități chineze aflate sub sancțiuni americane și cu un istoric de cercetare în domeniul apărării pentru Beijing.

În aceeași perioadă, aceste entități au depus 15 brevete legate de aplicații IA care făceau referire la cipurile Ascend de la Huawei, conceput ca substitut pentru cipurile Nvidia.

În luna iunie, Universitatea de Inginerie a Forțelor Armate Chineze a depus separat un brevet pentru un sistem de detectare a țintelor ce folosește senzori pentru localizare, care, potrivit acesteia, utiliza cipuri A100 pentru antrenarea modelelor.

Colonelul Zhu Qichao, care conduce un centru de cercetare NUDT, a declarat anul trecut pentru Reuters că restricțiile impuse de SUA au afectat „într-o oarecare măsură” cercetările lor în domeniul inteligenței artificiale, deși sunt hotărâți să reducă decalajul tehnologic.

Rizzo, reprezentantul Nvidia, a minimizat cererea armatei chineze pentru hardware-ul Nvidia, afirmând că China „dispune de suficiente cipuri interne pentru toate aplicațiile sale militare”.