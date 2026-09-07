CALCULE Cât înseamnă în facturi scumpirea anunțată de Hidroelectrica. Ce trebuie verificat înainte de a accepta noua ofertă

Compania de stat Hidroelectrica, cel mai ieftin furnizor de energie electrică din România, și-a anunțat clienții că majorează prețurile. Cum se va vedea exact această scumpire în facturile oamenilor și ce recomandă specialiștii înainte de a accepta noile condiții?

Hidrolectrica are 1,2 milioane de clienți casnici.

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Cât înseamnă în facturi majorarea Hidrolectrica, în funcție de consum

Compania de stat a anunțat că va majora prețul pentru consumatorii casnici, mai exact pentru românii cărora le expiră contractele în octombrie sau pentru clienții noi. Pentru cei cu contracte în derulare pentru mai mult timp, prețul rămâne cel din contract, nu se majorează.

Prețul energiei active ar urma să crească de la 0,45 la 0,515 lei/kWh, adică cu aproximativ 14,4%, iar prețul final facturat cu aproximativ 7%, în funcție de zona de distribuție.

Astfel, prețul final ar urma să urce de la aproximativ 1,11–1,19 lei/kWh la 1,19–1,27 lei/kWh. Noile condiții ar intra în vigoare, pentru contractele vizate de notificări, începând din octombrie 2026.

Potrivit unei analize a Asociației Energia Inteligentă, majorarea nu pare spectaculoasă dacă este exprimată în bani pe kilowatt / oră. În factură însă, creșterile vor fi următoarele:

pentru un consum de 100 kWh – 8 lei pe lună în plus la factură

pentru un consum de 200 kWh – 16 lei în plus

pentru un consum de 300 kWh – 24 de lei în plus

pentru un consum de 500 kWh – 40 de lei în plus pe lună

„Pentru o familie vulnerabilă, încă 15–25 de lei pe lună nu reprezintă o simplă ajustare comercială. Este încă o presiune adăugată peste scumpirea alimentelor, carburanților, gazelor și serviciilor”, spun specialiștii de la Asociația Energia Inteligentă.

Există oferte mai mici în piață

Potrivit analizei, „ani la rând Hidroelectrica a fost percepută de populație drept furnizorul implicit cel mai ieftin. Această percepție s-a transformat, treptat, într-o formă de fidelitate aproape automată: dacă este Hidroelectrica, trebuie să fie cea mai bună ofertă. Dar piața de energie nu funcționează pe simpatie, patriotism economic sau recunoștință. Funcționează pe contract, preț, durată și condiții comerciale”.

Studiul arată că, în această vară, cel puțin un furnizor privat (Nova Power & Gas) a derulat o campanie comercială cu prețuri care au coborât sub nivelul viitorului preț Hidroelectrica, în anumite momente.

„Acest lucru demonstrează ceva important: Hidroelectrica nu are monopolul prețului bun. Un furnizor privat, care trebuie să achiziționeze o parte importantă a energiei din piață, a putut veni temporar cu o ofertă mai avantajoasă decât noul preț al celui mai mare producător hidro al țării.

Desigur, ofertele Nova au fost promoționale, cu perioade și condiții diferite. Unele au avut prețul fix doar pentru câteva luni, altele pentru 12 luni. Prin urmare, mesajul corect nu este „plecați de la Hidroelectrica”. Mesajul corect este: Nu acceptați automat noua ofertă Hidroelectrica. Verificați întreaga piață și alegeți furnizorul care vă oferă cel mai bun cost total și cele mai bune condiții la momentul respectiv”, spune Asociația Energia Inteligentă.

De ce scumpește Hidroelectrica?

Explicațiile comerciale pot fi găsite în producția hidro mai redusă, debitele scăzute, necesitatea cumpărării unei cantități mai mari de energie din piață și apropierea sezonului rece, când producția fotovoltaică se reduce.

În primul semestru din 2026, Hidroelectrica a raportat venituri de aproximativ 6 miliarde de lei și un profit net de 2,57 miliarde de lei, mai mare cu 62%. „Cu alte cuvinte, nu discutăm despre o societate aflată în pragul colapsului financiar, obligată să transfere de urgență toate costurile către consumator, ci discutăm despre una dintre cele mai profitabile companii ale statului român”, mai arată analiza.

„Este legitim ca Hidroelectrica să își acopere costurile și riscurile. Dar este la fel de legitim să întrebăm dacă o companie, beneficiară a unor active hidro construite în mare parte prin efortul mai multor generații de români, trebuie să urmărească maximizarea profitului exact ca orice simplu comerciant”.

Hidroelectrica este companie comercială, dar este și companie strategică. Dacă obiectivul său devine exclusiv obținerea unor dividende cât mai mari pentru bugetul statului, atunci energia ieftină nu mai este folosită pentru protejarea competitivității economiei și a populației. Devine o formă indirectă de impozitare. Statul ia bani dintr-un buzunar al cetățeanului și îi numește profit, mai spun specialiștii.

Schimbarea furnizorului este gratuită chiar și înainte de expirarea contractului

Asociația Energia Inteligentă recomandă clienților Hidroelectrica care primesc noile condiții contractuale să nu le accepte din inerție.

Consumatorul trebuie să verifice:

prețul final cu toate taxele și tarifele incluse;

zona de distribuție pentru care este calculat prețul;

perioada în care prețul rămâne fix;

ce preț se aplică după expirarea promoției;

existența unui abonament zilnic sau lunar;

condițiile de facturare și plată;

modalitatea de modificare ulterioară a prețului;

calitatea serviciilor comerciale și timpul de soluționare a reclamațiilor.

„Dacă un alt furnizor oferă un preț final mai mic și condiții contractuale mai bune, consumatorul trebuie să plece de la Hidroelectrica fără nicio sfială”, spun experții.

Schimbarea furnizorului este gratuită și nu presupune schimbarea contorului, a cablurilor sau a distribuitorului. Energia nu este întreruptă. Se schimbă doar compania care facturează energia și condițiile comerciale aplicabile.