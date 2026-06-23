CALCULE. Prețul curățeniei interne din PNL se va simți în Parlament. Situația în care riscă liberalii să ajungă la Senat

Planul conducerii PNL de a exclude parlamentarii care l-au susținut pe Adrian Veștea sau au acceptat funcții în guvernul său ar avea consecințe majore asupra echilibrului de putere din Parlament. Excluderea celor 17 deputați și senatori înseamnă pentru liberali pierderea unei părți importante din forța PNL în Parlament.

excluderea tuturor parlamentarilor trecuți pe „lista neagră” obținută de HotNews este puțin probabilă, susțin surse din partid

decizia va fi luată, individual, în dreptul fiecărui disident, explică un lider PNL

alți lideri anunță însă excluderea tuturor celor care au votat guvernul Veștea

o primă ședință BPN după căderea Guvernului Veștea este programată marți seara, potrivit surselor HotNews

Alegerea dificilă a PNL: consecvență sau influență

PNL are 54 de deputați în legislatura actuală. Dacă toți cei care l-au susținut pe Adrian Veștea sau au acceptat un post în guvernul său ar fi excluși, liberalii ar rămâne cu 42 de locuri.

Diminuarea s-ar simți la vot – astăzi, PNL și USR pot face front comun la vot, pentru a contracara deciziile PSD. Împreună au mai mulți reprezentanți în Camera Deputaților decât social-democrații. După eventualele excluderi, această forță parlamentară ar dispărea.

Situația ar fi și mai dificilă la Senat. Grupul liberal ar coborî pe locul al patrulea ca mărime, fiind depășit inclusiv de USR. PNL ar rămâne cu 17 senatori, cu doar șase mai mulți decât grupul PACE.

Excluderile vor fi decise de la caz la caz

Întrebat de HotNews dacă partidul ar fi gata să renunțe la atât de multe mandate, fostul vicepreședinte PNL Ionel Bogdan crede că partidul e pregătit de despărțiri.

„Dacă nu am fi fost gata să luăm astfel de decizii, atunci cu siguranță nu am fi luat hotărârile pe care le-am luat în Biroul Național și în Congres”, spune acesta.

Lista nu este, însă, definitivă.

„Vom vedea care dintre ei vor fi propuși spre excludere. Vom analiza individual fiecare caz și, în funcție de gravitatea încălcărilor statutare, vom lua deciziile în Biroul Permanent Național, după ce, bineînțeles, vom discuta cu colegii, și vom decide pe cale de consecință.”, a mai spus Ionel Bogdan.

Cei care au votat vor fi excluși astăzi din PNL

Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, nu a lăsat loc de nuanțe, într-o postare pe Facebook. „Astăzi se încheie cariera în PNL pentru toți cei care au trădat deciziile de duminică luate în Congres. Cei care s-au aflat pe lista guvernului Veștea și au votat aseară acest guvern al fripturismului și nesimțirii, vor fi excluși astăzi din PNL. Din acest moment, aceștia nu vor mai fi de folos PSD-ului.

În privința a doi parlamentari lucrurile sunt clare: Congresul a mandatat Biroul Politic să declanșeze demersurile de excludere pentru Alina Gorghiu și Lucian Bode.

Ar pierde și trei președinți de Consiliu Județean și un europarlamentar

Dacă liberalii vor merge până la capăt cu excluderile, aceștia ar urma să piardă și trei președinți de consilii județene. Primul pe listă e chiar premierul desemnat, Adrian Veștea, șeful CJ Brașov. Al doilea e cel mai vehement contestatar al lui Ilie Bolojan, Hubert Thuma, șeful CJ Ilfov, iar al treilea este Toma Petcu, șeful CJ Giurgiu, și el un susținător al apropierii de PSD.

Lista neagră îl mai include și pe Rareș Bogdan, fosta vedetă a Realității TV și europarlamentar, cel care duminică a lansat cel mai violent atac la adresa lui Ilie Bolojan.

Un alt nume prezent pe lista guvernului Veștea, ministrul de finanțe Alexandru Nazare, nu poate fi dat afară din PNL, pentru că acesta este autosuspendat din partid din octombrie 2024, din momentul în care fusese numit în Consiliul de Administrație al BNR.

„Lista neagră”, schițată după căderea Guvernului Veștea

Lista liberalilor care riscă excluderea cuprinde 20 de nume, potrivit surselor HotNews. Aceștia sunt:

Cătălin Predoiu – senator

Monica Anisie – senator, propusă în Guvernul Veștea

Sorin Cîmpeanu – senator, propus în Guvernul Veștea

Nicoleta Pauliuc – senator

Mihail Veștea – senator

Andrei Baciu – deputat

Lucian Bode – deputat

Alina Gorghiu – deputat

Ion Iordache – deputat

Aneta Matei – deputat

Eduard Mititelu, deputat, propus în cabinetul Veștea

Ciprian Pandea – deputat

Răzvan Prișcă – deputat

Sebastian Rusu – deputat

Ionuț Stroe – deputat

George Scarlat – deputat

Adrian Veștea – președinte CJ Brașov

Rareș Bogdan – europarlamentar

Hubert Thuma – președinte CJ Ilfov

Toma Petcu – președinte CJ Giurgiu

Parcursul lor în PNL urmează să fie discutat într-o ședință a conducerii care urmează să aibă loc marți, în jurul orei 18:00. Conducerea PNL a decis, la începutul săptămânii trecute, excluderea din partid a tuturor parlamentarilor care votează guvernul Veștea. Mai mulți liberali au contestat decizia la Tribunalul Ilfov.