Calculele se complică pentru tabăra Bolojan-PNL-USR-UDMR. Mai multe voturi din tabăra coaliției sunt „la liber”

Cele două tabere din Parlament care se vor înfrunta marți pe moțiunea de cenzură care va decide soarta Guvernului Bolojan sunt în plină febră a negocierilor și discuțiilor cu parlamentarii neutri. Iar calculele pot fi date peste cap de fiecare vot.

Cu 24 de ore înainte de vot, coaliția PNL-USR-UDMR are parte de o surpriză neplăcută, în condițiile în care cele trei partide au oricum mai puține voturi decât autorii moțiunii, PSD-AUR.

Deși parte din Coaliția de guvernare inițială, grupul minorităților naționale, format din 17 deputați, nu a luat o decizie formală cu privire la votul de mâine, potrivit surselor HotNews.

Ceea ce înseamnă că fiecare dintre deputați va vota cum crede. Sunt voturi pe care însă PNL-USR-UDMR le luau în calcul în încercarea de a învinge moțiunea de cenzură.

În acest moment, PNL, USR și UDMR au împreună 113 deputați și 51 de senatori, adică un total de 164 de parlamentari. Lor li se pot adăuga contra moțiunii, până în prezent, șapte parlamentari care au fost la POT și fosta senatoare PSD Victoria Stoiciu. Asta înseamnă 171 de voturi.

PSD și AUR au nevoie de 233 de voturi pentru ca moțiunea să treacă. Împreună cele două partide au, potrivit datelor de pe site-urile celor două camere, 64 de senatori și 155 de deputați, adică un total de 219 parlamentari. Practic cele două partide mai au nevoie de doar 14 voturi ca să doboare Guvernul Bolojan.

Lupta se dă așadar, pe voturile celorlalți aleși de la POT, pe cele ale parlamentarilor SOS România și pe voturile aleșilor neafiliați.