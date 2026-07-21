Calculul secret. Pe ce bazează Sorin Grindeanu atunci când la orizont apare scenariul alegerilor anticipate

Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, Sorin Grindeanu și Marian Neacșu, cu toții știu că PSD se află astăzi într-o situație infinit mai bună decât s-ar regăsi după anticipate.

PSD a obținut la alegerile din 2024 un scor în jurul a 22%, cel mai slab rezultat înregistrat la parlamentare în ultimii 35 de ani. Pentru social-democrați există însă un scenariu și mai negru de atât.

Actualul Parlament avantajează PSD din toate punctele de vedere și îl transformă în principalul jucător. Nu se știe unde va fi aruncat după anticipate. Dacă ești astăzi pesedist, tot ce îți dorești este să nu aibă loc alegeri anticipate.

PSD a obținut la alegerile din 2024 un scor în jurul a 22%, cel mai slab rezultat înregistrat la parlamentare în ultimii 35 de ani. Partidul, sub conducerea lui Ciolacu și Grindeanu și-a înjumătățit procentele față de 2016. O cădere masivă, pe care însă, atenție, PSD a reușit să o gestioneze foarte abil. Senzațional, ar putea spune unii analiști.

„Suntem primul partid parlamentar, fără noi nu se poate construi o majoritate pro-europeană”, a fost prima formă de a masca înfrângerea. Apoi a urmat dezastrul de la prezidențiale: de două ori candidatul susținut de PSD a prins doar locul trei.

Datele nu pot să fie contestate, într-adevăr, PSD are cel mai mare grup în legislativ. În Camera Deputaților, social-democrații au 91 de reprezentanți și 36 în Senat. Un total de 127 de voturi.

Din acest moment, a intervenit artificiul legal. După redistribuirea mandatelor, PSD a urcat de la 22% la 27%. Calculele din Kiseleff sunt mai complexe. Marian Neacșu, acest Hrebenciuc al noilor vremuri, s-a ocupat ca numărul voturilor să tot crească în 18 luni.

Marian Neacșu. Inquam Photos / Mălina Norocea



Când vorbim de actualul Parlament, PSD mizează pe 160-170 de voturi pe care le poate controla. Aici intervine partea pozitivă pentru partidul lui Grindeanu, dar și marele pericol. Dacă facem un calcul simplu, putem observa că 170 de voturi reprezintă peste 36% din actualul Parlament, un rezultat excepțional pentru PSD.

Miracolul constă în transformarea celor 22% de procente obținute în mod real la alegerile parlamentare din 2024 într-o masă controlată de 36%.

Ca să avem un ordin de mărime, starea de lucruri de astăzi se poate compara cu PSD-ul lui Năstase, care se baza tot pe un 36% după trădarea lui Dan Voiculescu și a soluției imorale în 2004.

Grindeanu s-ar sinucide politic dacă ar arunca o zestre de 36% pentru a duce partidul spre un 20%. Execuția sa în PSD ar fi un deznodământ garantat.

Rolul lui Ponta și frica de a nu intra în Parlament

Gândiți-vă că Victor Ponta, un alt jucător din echipa PSD, s-a înscris recent într-un grup parlamentar de 18 aleși. „Oamenii lui Georgescu”, fostul POT, au decis de bunăvoie și nesiliți de nimeni să îl propună pe Ponta drept premier.

Victor Ponta alături de reprezentani ai formațiunii Uniți pentru România, iunie 2026. Inquam Photos / Malina Norocea

Printr-o superbă coincidență, Ponta își dă demisia pe 5 iunie din grupul PSD, se înscrie în grupul „Uniți pentru România”, iar pe 23 iunie este propus premier din partea grupului.



Ca o mică paranteză, Ponta se află la al treilea proiect politic în afara PSD. A încercat alături de Sebastian Ghiță varianta „Partidul România Unită” – 2016, iar alături de Ghiță și Neacșu a testat și „Pro România” – 2020. Ambele platforme au fost un eșec electoral, dar Ponta e genul care nu poate sta în umbră, îi trebuie o jucărie pe care să o domine.

De ce l-am menționat pe Ponta? Pentru că este capabil să facă oricând o joncțiune cu planurile lui Neacșu, chiar dacă POT a intrat în Parlament cu un mesaj anti-PSD. „Oamenii lui Georgescu”, dar și Victor Ponta, își doresc ca acest Parlament să funcționeze în continuare. Ce șanse ar avea Ponta și acești parlamentari apăruți peste noapte să fie validați de o nouă rundă de alegeri? Minime.

Nu sunt singurii parlamentari care au fost cumpărați, la bucată, de PSD prin Marian Neacșu. Acest politician de provincie, dar finisat cu mastere de securitate națională, știe că orice neafiliat are o familie în spate, o funcție locală la care nu poate ajunge fără sprijin politic. Iar PSD este garantul care oferă liniște.

Neacșu este negustorul de funcții la stat, îi ceri, îți oferă. Și apoi te pună pe răboj.

Manda știe că partidul nu este pe val

„Nu că ne e frică de voturi sau ne e frică să ne întâlnim cu electoratul. Noi nu pierdem aproape deloc, faţă de rezultatul alegerilor din 2024”, susține Claudiu Manda, secretar general al PSD.

Claudiu Manda, dreapta, alături de Marian Neacșu și Sorin grindeanu. Inquam Photos / Octav Ganea

Afirmația este doar pe jumătate corectă. Da, să mergem pe scenariul că PSD atinge 20% și în 2026 și nu se prăbușește sub această cotă. Da, vârful pentru PSD este să repete scorul din urmă cu doi ani. Atât.

36% nu mai poate să fie atins de PSD după anticipate. Din acest motiv, partidul lui Grindeanu & Manda reprezintă garanția că alegerile anticipate nu vor avea loc.

Ce s-ar întâmpla dacă ar risca să vină din nou în fața electoratului?

PSD își va pierde statutul de cel mai mare partid parlamentar. AUR va obține primul loc. PSD va putea deveni a treia forță politică din Parlament, dacă PNL și USR candidează împreună. PSD va putea fi prins între cele două blocuri politice, fără să mai fie vioara întâi în negocieri. Din acel moment, partidul se poate întreba serios dacă mai rezistă un ciclu electoral. PSD controlează, astăzi, peste 36% din Parlament. După anticipate, scenariul optimist îi rezervă 20%. Cel negru îl trimite la 15%. PSD poate face astăzi guvern cu UDMR, minorități și tabăra puciștilor din PNL. După anticipate, puciștii și sateliții, gen Ponta, dispar din Parlament PSD poate să fie izolat politic și să își reducă statutul din partid dominant, la cel de partid balama.

În această structură de putere, PSD beneficiază și de sprijinul și colaborarea președintelui Dan. Dărâmarea guvernului Bolojan nu a urcat PSD în niciun sondaj de opinie.

Sorin Grindeanu are o singură misiune: menținerea status-quo-ul parlamentar, să încerce să controleze cât mai ferm cei 160-170 de parlamentari, să atragă UDMR de partea sa, dar și un număr cât mai mare de puciști din PNL.

Marian Neacșu, omul fără funcție în PSD, poate racola liniștit alți parlamentari, poate trimite „bezele către AUR” și poate deveni cheia viitoarei guvernări. PSD nu poate arunca pe fereastră acum ce a strâns cu atâta hărnicie în Parlament.

Grindeanu nu este o locomotivă pentru PSD, iar partidul a început să vadă unde l-a dus “planul care va face istorie”: Bolojan este mai puternic, AUR este mai strălucitor, iar PSD dă semne de nervozitate.

Dacă vă uitați, Sorin Grindeanu acceptă orice plan: guvern tehnocrat, guvern minoritar PSD, guvern al puciștilor din PNL. Orice, dar nu anticipate. Pentru că, în acest scenariu, el dispare.