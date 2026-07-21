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Calculul secret. Pe ce bazează Sorin Grindeanu atunci când la orizont apare scenariul alegerilor anticipate

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PSD a obținut la alegerile din 2024 un scor în jurul a 22%, cel mai slab rezultat înregistrat la parlamentare în ultimii 35 de ani. Pentru social-democrați există însă un scenariu și mai negru de atât. 

  • Nicușor Dan și PSD și-au găsit un nou punct de conexiune: poziționarea față de alegerile anticipate.
  • Calcule mai atente arată care ar fi efectele pentru PSD ale întoarcerii la urne.
  • Strategii din Kiseleff sunt conștienți de asta, indiferent câte mesaje optimiste promovează. Pentru că după vot urmează un singur lucru: abisul.

Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, Sorin Grindeanu și Marian Neacșu, cu toții știu că PSD se află astăzi într-o situație infinit mai bună decât s-ar regăsi după anticipate.