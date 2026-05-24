Calea Lactee a înghițit o altă galaxie, acum 10 miliarde de ani, iar astronomii spun că au găsit resturile

Astronomii au descoperit o serie neobișnuită de stele ce ar putea reprezenta rămășițele unei galaxii pitice pe care Calea Lactee a înghițit-o în urmă cu aproximativ 10 miliarde de ani, relateazăCNN.

Astronomii cred că aceste stele provin dintr-o galaxie străveche, vecină Căii Lactee, pe care au numit-o „Loki”, inspirându-se din mitologia nordică. Descoperirea ar putea schimba modul în care înțelegem cum a evoluat Calea Lactee în trecutul îndepărtat.

Calea Lactee se întinde pe aproximativ 100.000 de ani-lumină și cuprinde între 100 de miliarde și 400 de miliarde de stele, potrivit NASA. Un an-lumină este distanța parcursă de lumină într-un an, adică 9,46 trilioane de kilometri.

Galaxia noastră nu a fost întotdeauna un gigant cosmic atât de mare. A crescut în timp, începând cu aproximativ 12 miliarde de ani în urmă, prin fuzionarea cu o multitudine de galaxii pitice. Dar dimensiunea și masa originală a Căii Lactee rămân un mister – determinând oamenii de știință să caute dovezi ale galaxiilor pe care le-a înghițit pentru a-i determina istoria și evoluția.

Ce au descoperit oamenii de știință

Astronomii au descoperit 20 de stele sărace în metale, care orbitează neobișnuit de aproape de discul galactic, folosind observații de la telescopul Gaia al Agenției Spațiale Europene, potrivit unui studiu publicat în luna mai în revista „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”.

Stelele sărace în metale sunt adesea asociate cu galaxii pitice antice, pe care Calea Lactee le-ar fi putut înghiți de-a lungul timpului pentru a ajunge la starea sa masivă actuală, iar rămășițele acestor „mese cosmice” s-ar putea ascunde adânc în interiorul galaxiei.

Vârsta exactă a stelelor este greu de stabilit, dar compoziția lor chimică sugerează că sunt mai vechi de 10 miliarde de ani, a spus autorul principal al studiului, Dr. Federico Sestito, astrofizician la Universitatea din Hertfordshire din Anglia.

Potrivit acestuia, toate sunt situate la aproximativ 7.000 de ani-lumină de sistemul nostru solar. Stelele au, de asemenea, compoziții chimice similare, ceea ce sugerează că toate provin din aceeași galaxie pitică săracă în metale.

11 dintre stele se aflau pe o orbită progradă, adică se deplasau în aceeași direcție cu discul galactic, în timp ce nouă se aflau pe o orbită retrogradă, adică se deplasau în direcția opusă – posibile rămășițe ale unei galaxii pitice înghițite de Calea Lactee la doar câteva miliarde de ani după Big Bang-ul care a creat universul în urmă cu aproximativ 13,8 miliarde de ani.

Autorii studiului cred că stelele acumulate, sau „răpite”, au rămas pur și simplu parte a galaxiei noastre, fiind aruncate în toate direcțiile și ajungând în diferite tipuri de orbite.

„Dacă scenariul Loki este corect, atunci un sistem care a fuzionat cu galaxia noastră ar putea să-și împrăștie stelele atât în direcție progradă, cât și în direcția opusă”, a spus Sestito.

„Acest lucru este posibil doar dacă fuziunea a avut loc atunci când Calea Lactee era încă la începuturi, iar potențialul său gravitațional era mai slab decât acum. Simulările cosmologice sugerează că acest lucru s-ar fi putut întâmpla cel târziu la 3 sau 4 miliarde de ani de la Big Bang”, a mai spus cercetătorul.